ABD kapanmanın eşiğinden döndü! Biden ekonomik krizi son anda engelledi

ABD'de bütçe süresinin 22 Mart Cuma gece yarısı dolması bir kez daha federal hükümeti kapanma ile karşı karşıya getirdi. ABD Senatosunca 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısının kabul edilmesinin ardından Başkan Joe Biden tarafından imzalandı. Biden, Federal hükümetin kapanmasını engellemiş oldu.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan ABD kapanmanın eşiğine gelmişti. Federal hükümetin finansmanını 30 Eylül 2024 tarihine kadar sağlayacak şekilde hazırlanan 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunca kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı.

KAPANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

ABD Senatosu’nda tasarının onaylanması, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında sıkı müzakerelerin sonucunda gerçekleşti. Tasarı, 74 evet oyuyla kabul edilirken 24 senatör karşı çıktı. Özellikle Cumhuriyetçi senatörlerin tasarıya yönelik eleştirilerine rağmen, tasarının geçmesiyle federal hükümetin kapanması engellendi.

BIDEN TASARIYI İMZALADI

ABD Başkanı Biden bütçe tasarısını imzalayarak federal hükümetin kapanmasını engelledi. Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bütçe tasarısının federal hükümetin kapanmasını engelleyeceğinin altını çizdi. Biden, aynı zamanda ABD halkına yatırım yaptığını, ekonomiyi ve ulusal güvenliği güçlendirdiğini belirtti.

Biden, bütçe tasarısı üzerinde sağlanan anlaşmanın uzlaşma sonucu ortaya çıktığını, bu nedenle hiçbir tarafın tüm istediklerini elde edemediğini ifade etti.

Anlaşmanın, Amerikan halkı için iyi haber olduğunu kaydeden Biden, aynı zamanda ulusal güvenlik için ilave bütçe ile sınır güvenliği anlaşmasının onaylanmaları gerektiğine işaret etti. Biden'ın imzasıyla 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı yasalaşmış oldu.

Öte yandan önceki bütçe süresi 22 Mart Cuma gece yarısı dolmuştu ve yeni tasarının onaylanmasıyla hükümetin fonlanması yeniden sağlanmış oldu.