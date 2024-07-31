ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

ABD'de Haziran ayında yüzde 3'e gerileyen enflasyon verilerinin ardından uluslararası piyasalarda gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti.

Küresel piyasalar, Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmıştı. Beklentiler ise, politika faizinin sabit tutulacağı yönündeydi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği kararda, beklentilerde herhangi bir değişme yaşanmadığı görüldü.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından fonlama faizini 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

8 TOPLANTIDA KARAR DEĞİŞMEDİ

Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.