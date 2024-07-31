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Fed'den faiz indirimi bekleniyor! Fitch tarih vererek açıkladı

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Fed&#039;den faiz indirimi bekleniyor! Fitch tarih vererek açıkladı

Ekonomi Haberleri

Dünya piyasaları Fed'in faiz indirimine gidip gitmeyeceğine odaklandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in faiz indirimine gideceği konusunda beklentisini açıklayarak, tahmini tarih verdi.

Uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İNDİRİM BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimine gitmesini bekliyor. Fitch'ten yapılan açıklamada, ılımlı hale gelen enflasyonun ve düşük işsizlikle ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" muhtemel olduğu aktarıldı.

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TARİH VERDİ

Açıklamada, ekonomik büyüme oranının 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden bu yıl yüzde 2,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Fitch'in açıklamasında, eylül ve aralık aylarında iki faiz indiriminin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.

KONUT FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ!

Bu yılın ikinci yarısında ülkede kredi ortamının biraz daha zayıf olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Tüketici harcamalarındaki artış iyi bir şekilde devam ediyor ve nominal ücret ile istihdam artışı yavaşladıkça muhtemelen hafifleyecek. Konut talebi hala güçlü ancak son zamanlarda yüksek konut fiyatlarıyla birlikte yumuşadı, ancak düşen faiz oranlarıyla alım imkanı iyileşebilir" değerlendirmesine yer verildi.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
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