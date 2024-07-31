Orta Doğu'daki gerilim nasıl yansıdı? Piyasalarda fırtınalı gün

Piyasalarda son dakika! Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler en çok altın ve petrol fiyatlarına yansıdı. Bugünkü işlemlerde ons altın güvenli liman alımlarıyla 2425 doları aştı. Gram fiyatı 2580 TL’yi gördü. Günlerdir düşen Brent petrol, arz endişeleri ile birlikte yeniden 80 doların üzerine çıktı. Borsa ise %0,5 düşüşle 10.638’e geriledi. Analistler, Orta Doğu’dan haber akışının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Orta Doğu’da hem Beyrut saldırısı ve hem de Haniye suikastının ardından jeopolitik tansiyon, son ayların en yüksek seviyesine çıktı. Yaşanan gelişmelere dair belirsizlikler devam ederken; altın ve petrolde yükseliş, borsada sınırlı düşüş ve dolarda da sınırlı hareketlilik dikkat çekti.

DOLAR 33,10 TL’Yİ GEÇTİ

İç piyasalarda döviz fiyatları, ağırlıklı olarak iç dinamiklere göre hareket ediyor. Gecelik TL faizlerinde yaşanan gerileme ve KKM hesaplarından gelen talebin de etkisiyle, dolarda sınırlı yükseliş takip ediliyor. 31 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,11 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor.

ALTINDA RİSK FİYATLAMASI

Orta Doğu’da yaşananlar altın tarafında belirgin karşılık buldu. Güvenli liman alımlarıyla birlikte ons altın %1,5 arttı ve 2425 dolara yükseldi. Gram altın fiyatı 2580 TL’ye çıktı. Bugün ABD’de özel sektör istihdamı 122 bin arttı ve beklenti altında kaldı. Bu veri de altın fiyatını destekledi.

PETROL 80 DOLARI AŞTI

Dünkü işlemlerde 78 dolar sınırına kadar çekilen Brent petrolün varil fiyatı, arz endişeleri ile birlikte bugün tekrar 80 doları geçti. Analistler, bölgedeki gerilimin büyüme riskine karşılık petrolde de yönün yukarı döndüğünü, 80 doların destek ve 82,50 doların da direnç olarak izlendiğini ifade ediyor.

BORSADA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, düşüş serisine bugün de devam etti. Ancak endeksin 10.565’i gördükten sonra yukarı yönelmesi dikkat çekti. BİST100 gün sonuna %0,50 değer kaybıyla birlikte 10.638’den kapandı. Endekste hisselere yavaş yavaş tepki alımlarının geldiği de görüldü.

YATIRIMCI NE YAPACAK?

Analistler; Orta Doğu’da benzer gelişmelerin geçmişte de yaşandığını ve bunların piyasalara yansımalarının olabileceğini belirterek, “Ons altında 2400 dolar ve BİST100’de 10.450 seviyeleri kritik destekler. Orta Doğu’dan haber akışının dikkatle takip edilmesi gerekiyor” uyarısında bulunuyor.