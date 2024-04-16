AK Parti düğmeye bastı! Ceza ödeyip yeniden fırsatçılığa son

Son dönemde artan denetimlere rağmen market, pazar, lokanta ile herhangi bir ürün satanlar fahiş fiyat uygulamalarına devam ediyor. Birçok işletme idari para cezalarını ödemeyi göze alıp, fırsatçılıktan vazgeçmeyince AK Parti düğmeye bastı. Fahiş fiyatlara verilen cezalar caydırıcı olacak şekilde belirlenecek. AK Parti hukukçuları, “İlk uygulamayı deprem bölgesindeki inşaat malzemeleri için yaptık. Cezalar 3,5 milyon liraya kadar uygulanabiliyor. Benzer sistemi tüm Türkiye’de yapacağız” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun’da yapılacak değişiklikle, haksız fiyat uygulamaları konusunda tüm cezalar yeniden belirlenecek. Cezaların her yıl enflasyon veya yeniden değerleme oranında artırılması tartışılıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin hukukçuları ile Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat cezalarının düşük kalmasının, fırsatçıları cesaretlendirdiği gerekçesiyle yeni bir taslak çalışması başlattı. AK Parti kurmayları, “Birçok işletme veya marketlerde yapılan denetimlerde her seferinde fahiş fiyata ceza yazılmasına rağmen, bu cezaların düşük olması nedeniyle, birçoğu cezayı göze alıyor. Cezayı ödeyip, fiyatları şişirmeye devam ediyor” dedi.

"CEZAYI KATLAMALI BİR ŞEKİLDE ARTIRACAĞIZ"

Şu anda, fahiş fiyatlarla ilgili 350 bin lira civarında bir idari para cezası olduğunu hatırlatan AK Parti’nin hukukçuları, “Bu cezayı katlamalı bir şekilde artıracağız. Bunun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki inşaat malzemeleri için yaptık. Şu anda deprem bölgesindeki yapım işlerinde kullanılan malzemelere yönelik fahiş fiyat cezaları 3,5 milyon liraya kadar uygulanabiliyor. Benzer bir sistemi tüm Türkiye’de yapacağız. Cezayı göze alıp, yasanın sürekli ihlal edildiğini gördük. Her seferinde ceza düşük diye fahiş fiyat uygulamalarına devam ediliyor. Yapılacak düzenleme ile bu cezalar caydırıcı hâle gelecek. Meydanı bu fırsatçılara bırakmayacağız. Ürünün çıkış fiyatı ile marketler veya pazarlardaki satış fiyatları arasındaki makas çok açılmış durumda. Sadece zincir marketlerde değil her alanda cezalar artacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca daha yüksek cezalar kesilecek. Daha caydırıcı bir ceza sistemi kurulacak” diye konuştu.

MARKET SAYISI İLE ÇARPARAK VERİLMELİ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerdeki fahiş fiyatla mücadelede, cezaların artırılması hazırlığına ilişkin açıklama yaptı. Ağaoğlu, fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesi gerektiğini, tekrarı hâlinde işletmeye geçici kapatma cezası verilmesi gerektiğini ifade etti. Para cezalarının ise caydırıcı olması gerektiğinin altını çizen Aydın Ağaoğlu “Bir zincir markete, fahiş fiyat uygulaması sebebiyle ceza öngörüldüyse, o ceza mutlaka caydırıcı olmalı. Fahiş fiyat, söz konusu zincirin tek mağazasında değil, 10 bin, 11 bin mağazasında uygulandığına göre, öngörülen ceza 11 bin ile çarparak uygulanmalı... Diğer bir yöntem de ciro üzerinden yüzdelik ceza olabilir. 1 milyar lira, dev market için caydırıcı değil ama küçükler için yıkım olabilir” ifadesini kullandı. TÜKONFED Hukuk Komisyonu üyeleri de “Para cezaları büyük firmaları çok fazla etkilemiyor. İfşa ve süreli kapatma uygulanabilir” dedi.

ÇİĞ SÜTÜN LİTRE FİYATINA YÜZDE 8,5 ZAM

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt litre fiyatını 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere yüzde 8,5 artışla 13,5 liradan 14,65 liraya çıkarılmasına karar verdi. Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1’lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.