Fahiş fiyata ceza üstüne ceza gelecek!

Fahiş fiyat artışıyla mücadele kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın çalıştığı yasa, Meclis'in mesaiye başlamasıyla gündeme gelecek. 10 maddelik Ticaret Kanuna göre, piyasa işleyişini bozan işletmelere kapatma cezası gelebileceği gibi para cezaları da yıllık enflasyona göre belirlenecek.

Yeni yılla birlikte Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele kapsamında çok sayıda değişikliğe gitmişti. İşletmelere verilen cezalar ağırlaşırken fahiş fiyatla mücadele kapsamında caydırıcılığının artırılması için yeni adımlar da yolda.

Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen ceza parayla sınırlı kalmayıp sağlıksız ve taklit ürün yapanlar da olduğu gibi kapatılabilecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti, yeni Ticaret kanun teklifini Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı fahiş fiyatla mücadele yasası, 16 Nisan'da yasama faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'in gündemine alınacak.

İŞLETMELER BELİRLİ SÜRE KAPATILABİLİR

Yasa teklifiyle, denetimler, idari para cezaları ve ay sonunda süresi dolacak olan ticari kooperatif kayıt sistem işlemlerinin süresinin uzatılması gibi düzenlemeler yer alacak. Fahiş fiyat atışı yapan işletmelerin belirli süre kapatılmasını imkân tanıyan yeni yasa teklifinin bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sevk edileceği bildirildi.

AK Parti grup yönetiminin üzerinde çalışmaya başladığı kanun teklifi, Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından gündeme alınacak.

YILLIK ENFLASYONLA BİRLİKTE CEZALAR ARTIRILACAK

10 maddeden oluşması beklenen düzenlemeyle, enflasyonist eğrinin yükselmesine neden olan fahiş fiyatların önüne geçilecek. Gıda ve hazır giyimde hayat pahalılığı dışında enflasyona neden olan etmenlerle mücadele için idari para cezalarının yıllık enflasyon nispetinde artırılması bekleniyor.

Mevzuata aykırı hareket eden işletmelerin belirli süre kapatılmasını öngören düzenleme, Meclis'in açılmasından sonra gündeme alınacak kanun teklifleri arasında yer alacak.