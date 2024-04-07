Ticaret Bakanlığı'ndan 'servis ücreti' denetlemesi: Yüz binlerce liralık ceza yazıldı

Ticaret Bakanlığı, yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin servis ücretini denetledi. Denetlemede bir kafe zincirinin bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin olmaması ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmaması nedeniyle 834 bin 48 lira para cezası verdi. Bakanlık açıklamasında, "Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine y

Yeni yılla birlikte Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişikliğe gitmişti. Alınan karara göre yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelere fiyat listesini iş yerlerinde kolay görünen yerlere konulması şartını getirmişti.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

19.12.2023 tarihinde ve 32404 sayılı Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulmak üzere iletilmiştir. Ayrıca 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmak üzere talimatlandırılmıştır.

'HER BİR AYKIRILIĞA 2 BİN LİRA CEZA'

Örneğin, mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzcebir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır.

İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.