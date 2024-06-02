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AK Parti’den yeni kanun teklifi: Havalimanlarında kuş uçurtulmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti’den yeni kanun teklifi: Havalimanlarında kuş uçurtulmayacak
Ulaştırma Bakanlığı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin TBMM'ye yeni kanun teklifi sundu. Buna göre havalimanlarının çevresindeki yapılaşma yasağının kapsamı genişliyor. Yabani hayatın oluşmasına sebep olacak tesislere izin verilmeyecek.

ESMA ALTIN ANKARA - AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi ile havaalanlarının çevresindeki yapılaşma yasaklarının kapsamı genişletiliyor. Buna göre, hava trafiğini ve seyrüsefer yardımcı cihazlarını engelleyecek ve havacılık emniyetini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, yaban hayatının oluşmasına veya gelişmesine sebebiyet vererek havacılık emniyetini tehlikeye sokacağı değerlendirilen tesislerin kurulması yasaklanacak, varsa kaldırılacak.

Düzenlemenin gerekçesinde “Havaalanları ve çevresinde yer alan kısıtlamalar arasına, yaban hayatının oluşmasına ve gelişmesine sebebiyet verecek, havacılık emniyetini tehlikeye sokabilecek tesisler ilave edilmektedir. Söz konusu tesislerin yapılmasına kısıtlama getirilerek başta kuş çarpmaları olmak üzere havacılığa önemli ölçüde zarar veren yaban hayatı ile mücadele için önemli bir adım atılması hedeflenmektedir” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havaalanları ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının etrafında havacılık emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri ilgili mahallin en büyük mülki idare amiri aracılığıyla kaldırtabilecek.

Teklifte ayrıca, afet tahliye koridoru niteliğinde olan otoyolların sınır çizgisi içerisinde kalmak kaydıyla orman alanlarında yapılacak yük aktarım merkezlerine izin verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, orman alanlarında, yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dinî tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislerle akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binalarına havaalanı sınırları içinde kalmak kaydıyla izin verilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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