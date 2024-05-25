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Uçakta korku dolu anlar! THY uçağı türbülansa girdi, kabin memurunun beli kırıldı

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Uçakta korku dolu anlar! THY uçağı türbülansa girdi, kabin memurunun beli kırıldı
Türkhavayolları, Haber

Gündem Haberleri

Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu kabin memurunun bel kemiği kırıldı. Uçağın tavanına yükselerek sırt üstü düşen kabin memurunun henüz iki aydır göreve başladığı öğrenildi. 

Dün bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı türbülansa girdi, bir kabin memurunun bel kemiği kırıldı.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak ikram servisinin bittiği sırada türbülansa girdi.

Pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı.

UÇAĞIN TAVANINA VURDU!

Bu sırada uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki L kemiklerinden biri kırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türbülans anında yolcuların büyük korku yaşadığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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