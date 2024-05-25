Uçakta korku dolu anlar! THY uçağı türbülansa girdi, kabin memurunun beli kırıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 25 Mayıs 2024 00:44 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 00:52 - Güncelleme:

Türkhavayolları, Haber

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Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu kabin memurunun bel kemiği kırıldı. Uçağın tavanına yükselerek sırt üstü düşen kabin memurunun henüz iki aydır göreve başladığı öğrenildi.