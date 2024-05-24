Ödediği nafakaya itiraz etmişti! Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya ödeyeceği miktar kesinleşti

Cem Yılmaz'la eski eşi Ahu Yağtu arasında süren nafaka krizinde ünlü komedyene Yargıtay'dan kötü haber geldi. Mahkeme Yılmaz'ın ayda 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.

Son dönemlerin konuşulan isimlerinden Cem Yılmaz'ın, 2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu'yla nafaka krizi bitmiyor.

20 ay süren evliliklerinin ardından boşanma protokolü imzalayan çiftten Cem Yılmaz o dönem 10 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmişti. Yıllar içinde Yılmaz'dan nafaka itirazı geldi.

ESKİ EŞİNE 'KUR' DAVASI

Boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirten ünlü komedyen, dolar kurundaki artışı ve pandemide gelirinin azaldığını iddia ederek 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

Yağtu ise, "İştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini" isteyen Cem Yılmaz'ın talebini "çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını" belirterek reddedilmesini istemişti.

70 BİN LİRAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul'daki 11. Aile Mahkemesi, Cem Yılmaz'ın talebini kısmen onayladı. Çocuğun maddi gereksinimleri ve dolar kurundaki beklenmeyen yükselişi göz önünde bulundurarak, 10 bin dolarlık iştirak nafakasının Türk Lirası'na dönüştürülmesine ve Cem Yılmaz'ın her ay 70 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. Bu karar, çocuğun ihtiyaçları ve ekonomik koşulların dikkate alındığı bir durumda verildi.

Uzun dönemdir magazin gündemini meşgul eden konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, tarafından yerel mahkemenin kararı bir kez daha incelendi.

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NAFAKA SOSYAL DURUMUNU ETKİLEMİYOR

Cem Yılmaz’ın protokolün 4. maddesinde ayrıntılı olarak yer verilen; “Belirlenen nafaka tutarının tarafların ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olduğu ve kurlarda meydana gelecek olası artışlar da öngörülmek suretiyle” şeklinde belirtilen ibareyi rızasıyla kabul ettiği belirtildi.

10 bin dolarlık nafaka ödemesinin Cem Yılmaz’ın "ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına" kanaat getirildi.

YARGITAY KARARI ONADI

İstanbul BAM 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen “Cem Yılmaz, 70 bin lira nafaka ödeyecek” kararı bozdu. Buna göre Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi konusunda karar verdi.

Avukatı aracılığıyla karara itiraz eden Yılmaz'ın dosyası bu sefer de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. İstinaf Mahkemesi’nin belirttiği gerekçeleri yerinde bulan Daire ise verilen kararı onadı.