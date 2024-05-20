Cem Yılmaz 20 yıl sonra sürprizi duyurdu! Seriye yeni film ekleniyor
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz 20 yıl sonra sinema severlere müjdeli haberi verdi. Kültleşen G.O.R.A, A.R.O.G ve Arif V 216 filmlerinin ardından serinin 4. filmini sosyal medya hesabından duyurdu.
Hayata geçirdiği filmlerle Türk Sinema tarihinde iz bırakan ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 20 yıl önce seyirciyle buluşan G.O.R.A serisinin 4. filminin yolda olduğunu müjdeledi.
2004 yılında vizyona giren G.O.R.A filminden sonra A.R.O.G filmini yapan, ardından Arif V 216 filmine imza atan Cem Yılmaz, GORA 4 GORA olarak yeni filmin seyirciyle buluşacağını duyurdu.
Yılmaz, serinin yeni filminin izleyici ile 20 yıl sonra tekrar buluşacağının müjdesini sosyal medya hesabından verdi. İşte Yılmaz'ın paylaşımı:
Düzenleyen: Baki Sancak - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi