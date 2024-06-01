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AK Parti olağan kongre tarihi belli oldu! Erdoğan 30 ilde tura çıkacak

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AK Parti olağan kongre tarihi belli oldu! Erdoğan 30 ilde tura çıkacak
Ak Parti, Kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

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Yerel seçimlerin ardından değişim için Kızılcahamam'da kampa giren AK Parti'de Olağan Kongre süreci için tarih belli oldu. AK Parti'de kongre süreci ekim ayında başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 30 büyükşehirde toplantılara katılacak.

Yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Kızılcahamam'da kampa giren AK Parti'de kongre sürecinin başlatılması için tarih belirlendi. Ekim ayı itibariyle önce ilçe teşkilatlarında arından il teşkilatlarında kongreler yapılacak.

AK Parti'de "Türkiye Buluşmaları" istişare toplantıları Haziran - Ekim ayları arasında yapılacak. Ardından AK Parti olağan kongre süreci başlatılacak.

Türkiye buluşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehirde toplantılara katılması bekleniyor.

İstişare ve çalıştaylar düzenlenecek bu aynı zamanda kongre için altyapı oluşturulacak. İlçe ve illerde kongrelerin tamamlanmasıyla gözler büyük olağan kongreye çevrilecek. 

Düzenleyen:  - Gündem
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