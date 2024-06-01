AK Parti olağan kongre tarihi belli oldu! Erdoğan 30 ilde tura çıkacak

Düzenleyen: Baki Sancak 1 Haziran 2024 19:19 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 19:36 - Güncelleme:

Ak Parti, Kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

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Yerel seçimlerin ardından değişim için Kızılcahamam'da kampa giren AK Parti'de Olağan Kongre süreci için tarih belli oldu. AK Parti'de kongre süreci ekim ayında başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 30 büyükşehirde toplantılara katılacak.