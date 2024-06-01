AK Parti 2028'in yol haritasını belirliyor! Kampın ana gündemi sandık sonuçları

Yerel seçim sonuçlarını değerlendirecek olan AK Parti, dün kampa girdi. Kampta 2028'in yol haritası masaya yatırılacak. Öte yandan Genel Merkez ve TBMM çalışmaları da masada olacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - AK Parti, yerel seçim sonuçlarını masaya yatırmak için Kızılcahamam’da kampa girdi. Dün başlayan ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katıldığı “31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” yarın sona erecek.

BAKANLARDAN SUNUM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kampta parti teşkilatına seslenecek ve ardından kapalı oturumlara geçilecek. İlk etapta Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ moderatörlüğünde “Genel Merkez Çalışmaları Oturumu” ve Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğünde “TBMM Grup Çalışmaları Oturumu” gerçekleştirilecek. Ardından Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Eğitim Oturumu”nda teşkilata yeni müfredatı anlatacak.

Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğünde ilgili bakanlıklarca “Ekonomi, Enerji ve Tarım Oturumu” gerçekleştirilecek. Yarın ise Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı moderatörlüğünde “Adalet, Güvenlik ve Dış Politika Oturumu”, ilgili bakanlıklar tarafından gerçekleştirilecek. Birçok bakan bu oturumlarda sunum yapacak.