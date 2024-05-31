Erdoğan "Milletimiz için felakettir" demişti! AK Parti doğum izninin 1 yıla uzatılmasını görüşecek

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızının düşmesine değinerek "Bu milletimiz için varoluşsal bir tehdittir, felakettir” demesinin ardından harekete geçti. 4 bakanlığın çalışmasında özel sektör ve kamuda çalışan kadınların doğum izninin 1 yıla çıkarılması ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin nüfus artış hızının kritik seviyelerin altına düştüğünü belirterek, “Nüfus artış hızımız, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1’in altına düşmüştür. Bu milletimiz için varoluşsal bir tehdittir, felakettir” demişti.

4 BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Erdoğan'ın sözlerinin ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), çocuk sahibi olmak için teşvik önerileri ele alındı. 4 bakanlığın çalışmaları sonucunda; kamu ve özel sektörde doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyetin yanı sıra ülke genelinde çalışan kadın sayısı, doğum oranı, işten uzak kalma sürelerinin etkilerinin ele alınması kararlaştırıldı.

AK PARTİ KAMPINDA DA ELE ALINACAK

Milliyet'in haberine göre bu konunun, AK Parti’nin hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek olan kampında da değerlendirileceği belirtildi. Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda oluşabilecek tereddütlerin göz önüne alınması, bu konuda verilebilecek devlet desteklerinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

İZNİN 1 YILA ÇIKMASI GÜNDEMDE

Bazı MKYK üyeleri 4 aylık analık izninin yetersiz olduğunu, 1 yıllık izin seçeneğinin incelenmesi gerektiğini söylerken, bazı üyeler de 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının çalışan kadınlara tanınmasının gündeme alınmasını istedi.

DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA?

Türkiye’de özel sektörde çalışan kadınlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum izni alabiliyor. Bu süreye, 6 aylık ücretsiz izin eklenebiliyor. Kamuda görev yapan kadın memurlar ise 16 haftalık doğum izninden yararlanabiliyor.