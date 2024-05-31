Yerlikaya ilk kez paylaştı! Ters kelepçe fotoğrafları hatırlatıp “Sultanahmet” örneği verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başarılı operasyonları anlatırken ilginç detaylar da paylaştı. Interpol tarafından aranan suçluların yakalanmasının dünyaya duyurulmasının önemli olduğunu belirten Bakan, "Sultanahmet pozu" örneğini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son zamanlarda art arda başarıyla tamamlanan operasyonlar hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

"BÜYÜK BALIĞIN PEŞİNDEYİZ"

Yürütülen soruşturma ve operasyonlara ilişkin Marmara bölgesi bilgilendirme toplantısında konuşan Bakan, "Biz hamsiyle, istavritle uğraşmıyoruz orkinos yakalamaya çalışıyoruz. Yani büyük balığın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

"SULTANAHMET POZU" ÖRNEĞİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Yerlikaya, özellikle Interpol tarafından aranan suçluların yakalanmalarına ilişkin ilginç detaylar verdi. "Sultanahmet pozu" örneğini veren Yerlikaya; zanlıların yakalandıktan sonra Sultanahmet Meydanı’na götürülerek yere diz çöktürülüp ters kelepçe takılırken çekilen görüntülerinin, operasyonun başarısının tüm dünyaya duyurulmak için yapıldığını belirtti.