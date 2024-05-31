Erdoğan ABD ve Batı'ya seslendi: Söz konusu vatansa kimseyi dinlemeyiz

Başkomutan Erdoğan, Batı’nın desteğiyle Suriye’de korsan seçim hazırlığı yapan PKK/YPG’ye ve arkasındaki Batılı güçlere rest çekti: Sınırımızın hemen ötesinde, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde bölücü örgütün ‘Teröristan’ kurmasına asla müsaade etmeyiz. Nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara prim vermeyiz. Söz konusu milletimizin güvenliği olunca kimseyi de dinlemeyiz

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci gününe katıldı. Burada, ABD ve Avrupalı ülkelerin desteğiyle Suriye’nin kuzeyinde PKK güdümünde bir terör devleti kurulma çalışmalarına dikkati çeken Erdoğan “Her şeyi yakından takip ediyoruz” dedi. Bölgede nasıl bir oyun oynandığını çok iyi bildiklerini belirten Erdoğan, DEAŞ’la mücadele adı altından bölücü örgüte devlet kurdurmaya çalıştıklarını ifade etti. “Anında harekete geçeriz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“DEAŞ BİR BAHANE”

“Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Bu örgüt ile en çetin mücadeleyi yapan biziz. Dolayısıyla DEAŞ üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz.”

“ASLA İZİN VERMEYİZ”

“Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde halk oylaması bahanesiyle bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir.”

“HAREKETE GEÇERİZ”

“Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız hâlinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz.”

“MESELE MİLLETİMİZSE…”

“Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bölücü terör örgütünün ve hamiliğini yapan güçler emrivakilerle hiçbir yere varamayacağını görecektir. Bölgedeki tüm aktörlerden bu konudaki meşru endişelerimizi anlamalarını ve saygı göstermelerini bekliyoruz.”

“İNSANLIK REFAH’TA BİTTİ”

“Gazze, 8 ay içinde neredeyse tek bir sağlam binanın kalmadığı devasa bir harabeye döndü. Önceki gün mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı artık insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek hiçbir gerekçe olamaz.”

“SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM”

“Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. 36 bin masum insanı öldürmek, 80 binden fazla masumu yaralamak, camileri, okulları, hastaneleri, kiliseleri vurmak, gıda sırası bekleyen sivillerin, yardım götüren görevlilerin üzerine bomba yağdırmak savaş değil, apaçık soykırımdır.”