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Bakan Yerlikaya'dan Bahçeli'ye ziyaret

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Bakan Yerlikaya&#039;dan Bahçeli&#039;ye ziyaret
İçişleri Bakanı, Mhp Genel Başkanı, Terörle Mücadele, Haber

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Yerlikaya bakanlığın son bir yıldaki faaliyetleri ve gündemdeki konular hakkında Bahçeli'ye bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis'te ziyaret ederek, Bakanlığının son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi verdi.

Bu ziyaret, özellikle Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gerçekleşti.

Görüşmenin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi. 

SUÇ ÖRGÜTLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Habertürk'ün haberine göre Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye anlattı.

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli’ye bilgi verdi.

BAHÇELİ'NİN SORULARINI CEVAPLADI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların cevaplarını birinci elden Bahçeli’ye iletti.

Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF’nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.

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