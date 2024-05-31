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Dolandırıcıların yeni tezgahı şaşkına çevirdi! İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolandırıcıların yeni tezgahı şaşkına çevirdi! İçişleri Bakanlığı&#039;ndan uyarı geldi
Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Nüfus Sayımı, Kimlik Doğrulama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu.

SAHTE BELGELERLE GEZİYORLAR

Paylaşımda, “Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir.

"ADRESTE NUFÜS HİZMETİ SUNMAKTAYIZ"

Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır” denildi.

"BİLGİLERİNİZİ KESİNLİKLE PAYLAŞMAYIN"

Paylaşımın devamında, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Nüfus Müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri sahtekarlıklarla karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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