Tekirdağ'da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bağlar mevkisinde iddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve 2 servis savruldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Savrulmanın etkisiyle servislerde bulunan 16 işçi ve 2 sürücü olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.