Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tekirdağ'da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı

Tekirdağ'da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ, Saray, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bağlar mevkisinde iddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve 2 servis savruldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Savrulmanın etkisiyle servislerde bulunan 16 işçi ve 2 sürücü olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyorÖldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Polis cesedini buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Öldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Polis cesedini buldu - GündemÖldüğü bir hafta sonra anlaşıldı! Cesedini kadınlar taşıdıFaizsiz, kredisiz ayakları yere basan çözüm Eminevim’de - GündemFaizsiz, kredisiz ayakları yere basan çözüm Eminevim’deMeteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor - GündemMeteoroloji 11 il için sarı kod verdi!Yerlikaya ilk kez paylaştı! Ters kelepçe fotoğrafları hatırlatıp “Sultanahmet” örneği verdi - GündemTers kelepçe fotoğraflarla “Sultanahmet” örneği verdiAK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kampa giriyor! İşte masadaki konular - GündemAK Parti kampa giriyorFETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, kıt kanaat geçiniyor! "110 milyon dolar nerede Enes?" - GündemFETÖ'nün manevi oğlu 'örgüt ağzıyla' sitem etti
Sonraki Haber Yükleniyor...