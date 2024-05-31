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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Dış politikada muazzam bir ekosistem oluşturuyoruz 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Dış politikada muazzam bir ekosistem oluşturuyoruz 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, kendi eksenini oluşturmak suretiyle, millî ve yerli politikalarıyla kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün bu ekosistemin tam merkezinde, tam odağında yer almak suretiyle çok büyük bölgesel ve küresel bir oyuncu hâline geldi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Türkiye, kendi eksenini oluşturmak suretiyle, millî ve yerli politikalarıyla kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün bu ekosistemin tam merkezinde, tam odağında yer almak suretiyle çok büyük bölgesel ve küresel bir oyuncu hâline geldi" dedi.

"DIŞ POLİTİKADA MUAZZAM BİR EKOSİSTEM OLUŞTURUYORUZ"

Akbaşoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: "Artık Türkiye... Bakınız, bu haritayı dikkatle inceleyelim. Türkiye bir taraftan Orta Doğu'da Körfez ülkeleri ile Basra Körfezi'ni Hatay'a, İskenderun Körfezi'ne, Akdeniz'e ve oradan Ege, Karadeniz ve Hazar Denizine kadar götürebilecek, bağlayabilecek bir perspektifin peşindedir ve bunu kuvveden fiile geçirme çalışmaları ve çabaları içerisindedir. Evet, bir taraftan Basra Körfezi'ni İskenderun Körfezi'ne bağlıyoruz kalkınma yoluyla, öbür taraftan Zengezur Koridoruyla Türkiye'yi Türk Devletleri Teşkilatıyla Asya'ya, Orta Asya'ya ve Uzak Asya'ya bağlayacak muazzam bir perspektifin çabası içerisinde, dış politikada bu ekosistemi oluşturuyoruz.

"KİLİT ROL ÜSTLENİYOR"

Aynı şekilde, doğu-batı aksındaki bu çerçevede Türkiye, kuzey ve güney aksındaki özellikle Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz arasında 'Üç Deniz' diye ifade ettiğimiz ve Üç Deniz Girişimi 'Via Carpathia' diye nitelendirilen bu yol güzergâhında da Litvanya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a ulaşan ağla ortak koridorun birleştirildiği bir noktada kilit bir rol üstlenmekte. Dış politikada bu atılımları yapan ve gerçekten 'Yurtta sulh, Cihanda Sulh' bütün insanlığın hakikaten temel hak ve özgürlükleri doyasıya yaşadığı bir nizamıâlem, bir küresel düzeni 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mutlaka mümkündür' mottosuyla ortaya koyan ve bütün o azgın firavunların, modern firavunların karşısında imanın ve cesaretin haykırışı olarak 'One minute' diyen bir liderin hep beraber öncülüğünde gerçekten netice alan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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