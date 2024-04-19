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Akkuyu’dan sonra... Ruslar Türkiye’de GES ve RES kurmak istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akkuyu’dan sonra... Ruslar Türkiye’de GES ve RES kurmak istiyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Akkuyu’dan sonra Türkiye’de GES ve RES kurmak istiyor. Rosatom Temsilcisi ve Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Dedusenko "Türk ortaklarımızla iş birliğimizi genişletecek fırsatları konuşmaya her zaman açığız" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ -Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali (NGS) olan Akkuyu’da Rusya ile iş birliğinde yürütülen çalışmalar devam ederken, yenilenebilir diğer enerji alanlarında da iş birliği arayışları sürüyor.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Temsilcisi ve Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko “Rosatom’un stratejisi, 2030’a kadar Rusya dışında 5 GW’a kadar rüzgâr enerjisi santrali (RES) projesi portföyüne ulaşmak.

Rosatom, Türkiye topraklarında rüzgâr çiftlikleri ve güneş enerjisi santrallerinin inşasına yönelik projelerin uygulanmasıyla ilgileniyor ve bu girişimler üzerinde çalışmaya başladı” dedi.

“Bu yıl Akkuyu’yu devreye alma çalışmalarını tamamlamamız ve güç ünitesinin tüm sistemlerini işletmeye hazır duruma getirmemiz gerekiyor” diyen Dedusenko, şöyle konuştu:

"Türk ortaklarımızla iş birliğimizi genişletecek fırsatları konuşmaya her zaman açığız. Teknolojik potansiyelimiz ve üretim kapasitemiz göz önünde bulundurulduğunda, Türk tarafının ülkede yeni NGS’lerin inşasına yönelik önerilerini değerlendirmeye ve karşılığında etkili ve her iki taraf için de faydalı çözümler sunmaya hazırız. Tedarik edilen malzemelerin giderek yerelleştirilmesi, Türk inşaat ve imalat şirketleriyle ortaklıkların geliştirilmesi ve Türkiye’deki ilgili düzenleyici makamlarla kurulan etkileşim kanalları da dâhil olmak üzere Akkuyu NGS projesinde edindiğimiz faydalı deneyimleri kullanabileceğiz. "

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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