Altın 5.000 TL'ye dayandı, yatırımcılar "Almalı mı, satmalı mı?"

Jeopolitik riskler ve faiz kararları altını tarihi zirvelere taşıdı. Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadeli kâr satışlarının fırsat olabileceğini belirtti. Gram altın 5.000 TL’ye yaklaşırken, yatırımcılar yeni rekor seviyeleri takip ediyor.

Son haftalarda altın fiyatları, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı. Gram altın 4.910 TL’ye çıkarak Cumhuriyet tarihi rekorunu yeniledi, ONS altın ise 3.640 dolar ile 45 yılın zirvesini gördü.

TCMB'NİN FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARA YANSIDI

Finans Analisti İslam Memiş, TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indiriminin piyasalar tarafından beklendiğini belirterek, “Merkez Bankası piyasa dostu bir adım attı. Karar beklentiler doğrultusundaydı, ekstra şok etkisi oluşturmadı. Artık kredi ve mevduat faizlerini takip edeceğiz” dedi.

Memiş’e göre faiz indirimleri kredi maliyetlerini düşürürken, mevduat faizlerinde de azalma görülebilir. Bu durum tüketici ve reel sektör açısından finansmana erişimi kolaylaştırıyor.

ALTINDA YENİ REKORLARIN ÖNÜ AÇIK

A Haber'e konuşan Memiş, hızlı yükselişler sonrası kısa vadeli kâr satışlarının gelebileceğine dikkat çekti. Teknik olarak ons altında 3.580 – 3.500 dolar, gram altında ise 4.800 TL destek seviyelerinin korunması durumunda yükseliş trendinin kasım ayına kadar sürebileceğini söyledi.

FED'İN FAİZ KARARI KRİTİK OLACAK

ABD Merkez Bankası FED’in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Memiş, FED’in 2026’ya kadar toplamda en az 5 kez faiz indirimi yapmasının altına ekstra destek sağlayacağını ifade etti. Gram altında 5.000 TL’nin önü açıldı, ons altında ise 3.680 ve 3.750 dolar dirençleri kritik seviyeler olarak öne çıkıyor.

5.000 TL SONRASI HEDEFLER

Yıl sonuna kadar jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gram altın 6.000 TL seviyesini görebilir. Kısa vadede ise Memiş, 5.350 ve 5.450 TL seviyelerinin takip edildiğini belirtti.

YATIRIMCILARA UYARILAR

  • Altını olan yatırımcılar acil nakit ihtiyacı yoksa pozisyonlarını korumalı.
  • Altın almayı geciktirenler için kâr satışları alım fırsatı oluşturabilir.
  • Uzun vadede jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirimleri altını güçlü kılmaya devam edecek.
