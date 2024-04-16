Altın fiyatlarında yüksek gerilim! Gözler İsrail’de…

Altında son dakika! 16 Nisan gram altın fiyatı 2490 TL ve ons altın 2385 dolara yakın seviyelerden yeni güne başlıyor. İsrail’in İran’a karşılık vereceğini açıklamasının ardından fiyatlar yükselişe geçti. Analistler; Ortadoğu’daki gerilimin belirsizliğini koruduğunu, altının buradan destek bulduğunu, elinde altın olanların pozisyonlarını koruması gerektiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ortadoğu’da hafta sonu yaşanan İran-İsrail geriliminin ardından gözler bölgeye çevrilmiş durumda. İran'ın füze ve İHA’larla gerçekleştirdiği saldırının ardından gelen ilk açıklamalar tansiyonu düşürmüştü. Ancak dün akşam saatlerinde, İsrail’in İran’a “etkili bir karşılık verme” kararı aldığı yönünde haberler gelmesi üzerine, gerilim tekrar tırmandı. Dünkü işlemlerde 2325 dolara kadar gerileyen ons altın fiyatları, akşam saatlerinden yeniden yükselişe geçti.

16 NİSAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın yeni işlem gününe 2385 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Bu rakam, dünkü düşük seviyeye göre %2,5’lik yükselişe işaret ediyor. 16 Nisan gram altın fiyatı 2490 TL’den yeni güne başlıyor. Gram tarafında dün 2425 TL görülmüştü. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2577-2636 TL alım-satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 372 TL, yarım altın 8 bin 771 TL, tam altın 17 bin 333 TL’den işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler; Ortadoğu’daki gerilimin belirsizliğini koruduğunu, altın fiyatlarının da şu anda buradan destek bulduğunu, elinde altın bulunduranları pozisyonlarını koruması gerektiğini ve yaşanabilecek geri çekilmelerin de orta ve uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ons altında 2320 dolar ve gram altında 2420 TL’nin önemli destek konumunda bulunduğu, fiyatlarda bu bölgelere doğru geri çekilmeler yaşandıkça “kademeli alım” yapılabileceği ifade ediliyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİR?

Ons altın fiyatları bir yandan FED’in faiz indirimi beklentilerine de odaklanmış durumda. Bu hafta başı itibarıyla FED’in haziranda %19, temmuzda %36 ve eylülde %42,8 ihtimalle ilk faiz indirimine gidebileceği fiyatlanıyor. Yıl sonunda politika faiz oranının da %4,88’e düşeceği öngörülüyor. Bütün bu fiyatlamalar FED’in bu yıl iki faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. Dolar getirisinin de daha yüksek kalacağına işaret eden bu göstergeler, altın gibi değerli metaller açısından frenleyici sinyaller üretiyor.

ALTIN İÇİN BİR ÜMİT; PCE ENDEKSİ

ABD’de son TÜFE rakamının yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Selva Demiralp, “Yılın ilk üç ayında da benzer şekilde beklentileri aşan TÜFE rakamları ile görülmüştü. Bu sebeple FED’den haziran ayında faiz indirim beklentisi zayıfladı. Ancak burada Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksinin yüzde 2,5’e gerileyerek, FED’in hedeflerine oldukça yaklaştığını da görüyoruz. Dolayısıyla buradan destek alabilecek FED, belki haziranda faiz indirimine gidebilir” dedi.