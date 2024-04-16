Döviz almak mantıklı mı? Dolar neden durdu? İşte sebepleri…

16 Nisan dolar fiyatı serbest piyasada 32,43 TL’ye yakın seviyelerden yeni güne başlıyor. TCMB’nin sıkı para politikası ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkması kurlar üzerindeki baskıyı hafifletti. Bütün dikkatler Ortadoğu’ya çevrilmişken; ekonomistler, “TL’de aylık getiri %4,5 civarına yükseldi. Yabancı girişi var ve not artışı beklentisi masada. U ortamda dolarda agresif yükseliş beklenmemeli” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalar bayram tatilinin ardından Ortadoğu’da savaş rüzgârları başta olmak üzere hareketli bir gündemle haftaya başlangıç yaptı. İsrail’in İran’a karşılık vereceğini açıklaması tansiyonu yüksek tutarken; iç piyasada kurlarda yatay seyir devam ediyor. 16 Nisan dolar fiyatı serbest piyasada 32,43 TL’ye yakın seviyelerden yeni güne başlangıç yapıyor. Dolar, Kapalıçarşı’da da 32,44-32,57 alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiyat makasının tamamen ortadan kalktığı gözlemleniyor. Euro da ilk işlemlerde 34,45 TL’den fiyatlanıyor. Seçimlerin ardından yurt içi yerleşiklerden gelen döviz satışlarının devam ettiği belirtiliyor. Özelikle TL mevduat faizlerinin aylık %4,5 civarında getiri sunması, dövize ilginin de azalmasını destekliyor.

TL’Yİ DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Ekonomistlere göre; bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD temasları ve yine mayıs ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi; Türkiye’nin batı ile daha da yakınlaşması ve bölgesinde önemli müttefik konumunu güçlendirmesi anlamında pozitif katkılar sağlayacak. Seçim belirsizliğinin geride kalması ve rasyonel ekonomik politikaların devam etmesi de hem ülke risk primini düşürmesi hem de yabancı sermaye girişinin devamlılığı açısından gerekli zemini hazırlıyor. Bu arada mayıs başında kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den not artışı ve haziranda gri listeden çıkış beklentisi de piyasayı destekliyor.

DOLARDA YÜKSELİŞ YAŞANIR MI?

TCMB’nin sıkı para politikasını sürdürmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde TL enstrümanların daha avantajlı olacağını aktaran Ekonomist Nuri Sevgen, “Merkez Bankasının seçim öncesinde piyasaya 20 milyar doların üzerinde bir müdahalesi vardı. Ardından 500 baz puanlık faiz artışı geldi. Seçim sonrası da dövizde yükseliş beklentisi ile pozisyon alanların satışlarını görmeye başladık ve TCMB’nin burada 6-7 milyar dolar alım yaptığı belirtiliyor. Yaz sonuna kadar turizm kaynaklı girişleri de hesaba katarsak burada tedbir almak için iyi bir zaman var. Dolayısıyla bu süreçte TL’nin agresif bir değer kaybı yaşamasını beklemiyorum” şeklinde konuştu.

TCMB TEKRAR FAİZ ARTIRIR MI?

Seçim sonrası dönemde kur üzerindeki baskıların hafiflemesiyle birlikte, TCMB’nin de döviz rezervlerini artırma yoluna gitmesi, piyasada tekrar TL likidite bolluğu oluşturmaya başladı. Fonlama oranları da %47’ye kadar geriledi. Prof. Dr. Selva Demiralp, “TCMB depo ya da tahvil ihaleleri gibi başka araçlarla bu likiditenin tekrar çekilmesi yoluna gidebilir ve bu şekilde para politikasının etkinliğini koruyabilir. Yine yüzde 36 yıl sonu enflasyon hedefine ulaşabilmesi için belki bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda büyümenin de yüzde 1,5’e kadar gerileyeceği görülebilir. Bu yol tercih edilir mi, bekleyip göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.