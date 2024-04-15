Petrolde misilleme ve 130 dolar korkusu! Fiyatlar şimdilik sabit fakat...

Ortadoğu’daki gerilimin “şimdilik” yatışması petrol fiyatlarında korkulan senaryoyu önledi. Yeni haftaya Brent petrol 90 dolara yakın, yatay bir seyirle başladı. Ancak uzmanlar; İran’ın petrol üretim ve ihracat tesislerinin hedef alınması halinde fiyatlarda 130 dolara varabilecek yükselişlere karşı uyarıyor!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırının ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi. İsrail’in hava saldırısını savuşturması ve ABD’nin Ortadoğu’da daha geniş bir savaştan kaçınmak istediğini vurgulaması ile birlikte, petrol fiyatları şimdilik rahat bir nefes almış gibi görünüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya 90,25 dolar seviyesinden başlıyor. İlk fiyatlamalarda, cuma kapanışına göre yatay eğilim dikkat çekerken; geçen hafta en yüksek 92 dolar seviyesi test edilmişti.

GÜÇLÜ MİSİLLEME GELİRSE…

Merkezi Oslo’da bulunan enerji piyasaları araştırma şirketi Rystad Energy’nin Başkan Yardımcısı Jorge Leon; petrol piyasasındaki fiyatların, İsrail hükümetinin İran’a vereceği tepkiye ve bunun her iki ülke arasında “doğrudan bir savaşın başlangıcına işaret edip etmediğine” odaklandığını söyledi. Leon, “En kötü senaryoda İsrail güçlü bir misilleme yapabilir. Bu da gerilimin tırmanmasını tetikleyebilir ve potansiyel olarak bölgesel çatışmaya yol açabilir. Bu ihtimal halinde jeopolitik risk kaynaklı fiyatlama eğiliminin önemli ölçüde artacağını görebiliriz” uyarısında bulundu.

PETROLDE 120-130 DOLAR KORKUSU

Bu arada Teksas merkezli petrol danışmanlık şirketi Lipow Oil’in Başkanı Andy Lipow; herhangi bir misillemesinin, İran’daki petrol üretimi veya ihracat tesislerini hedef alması halinde, Brent petrolün varil fiyatının 100 dolara yükselmesini de beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Buna karşılık olarak İran’ın da Hürmüz Boğazını kapatma kartını oynaması ise, fiyatların 120-130 dolar aralığına kadar tırmanma riskini barındırabilir.

PİYASADA İRAN FAKTÖRÜ

İran, geniş petrol kaynaklarına ev sahipliği yapıyor ve günde 4-5 milyon varil civarında arz ile bugün OPEC’in üçüncü büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Küresel pazarlara Tahran’dan muhtemel bir arz kesintinin, petrol fiyatları üzerinde şok etkisi yapabileceğinden endişe duyuluyor. İran ile Umman arasında yer alan Hürmüz Boğazı da küresel petrol sevkiyatının yüzde 20’sinin gerçekleştiği önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

PETROLDE ARZ KIRILGAN

Petrol ve gaz yatırım şirketi Bison Interests’in portföy yöneticisi Josh Young da, petrol arama ve geliştirmeye yıllardır yetersiz yatırım yapıldığını ve bu durumun, son dönemde artan jeopolitik risklerle birlikte petrol arzını kırılgan hale getirdiğini söyledi. Bu durumun en ufak bir belirsizlikte fiyatları yukarı yönelttiği ifade ediliyor.