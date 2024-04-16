Krediyle konut imkânsız! 1 ev fiyatına, 2 ev kadar faiz yükü!

Konut kredisi faizlerinde yaşanan artış, ev hayali kuranları şoka uğratıyor. Türkiye’de ortalama konut fiyatı 3 milyon TL’ye kadar yükseldi. Bunun 2 milyon TL’si krediyle temin edildiğinde; geri ödeme en az 7 milyon 300 bin TL’yi buluyor. 5 milyon 300 bin TL’lik faiz yükü neredeyse iki konuta daha karşılık geliyor! Üstelik aylık taksitler de 60 bin TL gibi hane halklarının çoğunun ödeme gücünü aşan bir seviyede bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de yüksek seyreden faiz oranları, konut kredilerinde de bir süredir kendini gösteriyor. Pandemi öncesi dönemde yüzde 0,69’a kadar gerileyen ve pandemide yüzde 1,29 oranla kullanılabilen konut kredisi faiz oranları, bugün en düşük yüzde 2,94 seviyesinde bulunuyor. Bazı bankalarda oranların yüzde 5,89 gibi oldukça yüksek seviyelere çıktığı da görülüyor. Ev alma hayali kuranlar, mevcut oranlardan kredi hesaplaması yaptıklarında büyük bir şok ile karşılaşıyor.

KONUT FİYATLARI NE DURUMDA?

Öncelikle ev fiyatlarının seyrine bakılacak olunursa; TCMB tarafından açıklanan son Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye’de bir konutun ortalama metrekare fiyatı bu yılın ocak ayında 30 bin 900 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 45 bin 130 TL olarak gerçekleşti. Bir konut için 100 metrekare bile dikkate alınırsa, ülke genelinde ortalama ev fiyatı yaklaşık 3 milyon TL olarak belirleniyor. İstanbul’da ise aynı özellikteki bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon 500 bin TL’yi buluyor.

2 EV FİYATI KADAR FAİZ ÖDENİYOR!

Bugün bankalar tarafından “en düşük oran” olarak sunulan yüzde 2,94’lük faiz oranıyla bile kredi hesaplaması yapıldığında ortaya ciddi bir ödeme yükü çıkıyor.

Bir tüketicinin 3 milyon TL’lik bir konut için 2 milyon TL kredi kullandığı denklemde;

-120 ay vadede bu kredinin geri ödemesi 7 milyon 300 bin TL’yi buluyor.

-Faiz yükü 5 milyon 300 bin TL oluyor. Bu kadar yüksek faiz yükü, aynı zamanda neredeyse iki ev fiyatına denk geliyor.

-Bu arada kredinin aylık taksitleri de 60 bin 675 TL olarak gerçekleşiyor. Bu da Türkiye’de hane halkı gelir ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor. Ve bu yönüyle de kredi kullanımını zorlaştırıyor.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI DİPTE!

TÜİK verilerine göre Türkiye’de konut satışları şubatta 93 bin 902 adet olarak gerçekleşti. Kredi kullanılarak gerçekleşen satışlar ise 8 bin 827 adetle sınırlı kaldı. Toplam satışlar içinde ipotekli konut satışı payı %9,4 oldu. Geçen yıl şubat ayına göre kredili satışlarda %49,1 gibi ciddi bir oranda gerileme kaydedildi. Türkiye’de pandemi öncesi dönemde kredili konut satışlarının toplam içerisindeki ağırlığı yüzde 30-35 aralığında seyrediyordu. Rakamlar, kredi ile konut arasındaki bağın, gittikçe koptuğunu ortaya koyuyor.