Altına ithalat kotası pazar kaybettiriyor! İKO Başkanı uygulamanın kaldırılmasını istedi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bankalarda kuyumcu firmalara verilen yeni imkânları olumlu karşılamakla beraber altın ithalatına getirilen kota uygulamasının yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl işlenmemiş altın ithalatında hayata geçirilen kota uygulamasının Türk kuyumculuk sektörünü etkilediğini ifade eden Atayık “İhracatçı firmalarımız, bugün kota nedeniyle oluşan yüksek fiyat tablosu nedeniyle ihracat müşterilerinin büyük kısmını kaybetme riskini yaşıyor. Hızlı çözüm üretilmez ve altın kota uygulaması tümüyle kaldırılmazsa Türk kuyumculuk sektörünün dünya ölçeğinde yıllardır adım adım kazandığı alanı kaybetmekte olduğu bilinmelidir” dedi.

Atayık, uygulamadan ihracatçı firmaların yanı sıra orta boy atölyeler ile irili, ufaklı üreticilerin de olumsuz etkilediğini aktardı. Ticaret Bakanlığının yetkilendirdiği ve yetki belgesi verdiği kişilerin perakende satış işlemi yapan kuyum işletmeleri olduğunu, üreticilerin ise yetki belgelerinin bulunmadığını, kapasite raporlarının olduğunu anlatan Atayık, şu ifadeleri kullandı: Üreticilerimizin sahip oldukları üretim kapasitelerine göre sunacakları ve bağlı oldukları kuyumcu meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları marifetiyle aldıkları ‘Kapasite Raporları’ esas alınarak ve ihracatçılara uygulanan ons başına 10 dolar ilave fiyatla ham maddeleri olan altına ulaşımlarına imkân tanınmalıdır.