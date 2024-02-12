Altında ‘ayar’ iyice bozuldu! Onsla birlikte gram da…

Altında son dakika… Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 2072 TL’den güne başlangıç yapıyor. Ons altının 2023 dolara kadar gerilemesinin de etkisiyle yeni hafta düşüşle başladı. Çin piyasalarının bu hafta tatil olması ve ABD tahvillerinin güçlü görünümü altında kısa vadeli talebi baskılıyor. Ancak yine ABD tarafında Bankacılık sistemine dair devam eden riskler ise güvenli liman alımlarını artırabilir! Analistler “İçeride faiz artışı olmayacağı yönündeki mesajlar ve ardından dolardaki yatay-yukarı eğilimi dikkate alırsak, altında yaşanabilecek gerilemeler orta-uzun vadeli yatırım fırsatı verebilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın yeni haftaya zayıf bir başlangıç yapıyor. Geçen cuma günü 2037 dolara kadar yükselen ons altın, FED üyelerinden gelen mesajlarla birlikte yönünü aşağı çevirdi ve 2023 dolara kadar geriledi. Yeni haftada da işlemler bu seviyeden başlıyor. Son olarak Boston FED Başkanı Susan Collins, 2024’te 75 baz puan faiz indirimi beklediğini, ancak bu indirimin, enflasyonun %2'ye doğru ilerlemesi teyit edildikten sonra başlayacağını belirtti. Richmond FED Başkanı Thomas Barkin de faizlerde indirim konusunda sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı.

12 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

FED cephesinden gelen son mesajlarla birlikte dolar endeksinde (DXY) 104,00 ve ABD 2 Yıllık Tahvil faizlerinde 4,45 üzerinde güçlü görünüm devam ediyor.

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı güne 2072 TL seviyesinden başlıyor. Çeyrek altın 3 bin 434 TL’den, yarım altın 6 bin 889 TL’den, tam altın 13 bin 571 TL’den satılıyor. Serbest piyasada da gram altın fiyatları 1995 TL seviyelerinden haftaya başlangıç yapıyor.

TEKNİK OLARAK BU SEVİYELERE DİKKAT

Ahlatçı Yatırım tarafından yayımlanan haftalık altın raporunda yer alan değerlendirmede, “ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler sebebiyle faiz indirimlerinin ötelenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Ons altında 2045-2060 dolar bandının aşılması için, ABD’de istihdam ve enflasyon verilerinde gerileme sinyalleri görmemiz gerekecek. Teknik olarak 2000-2055 dolar arasındaki hareketliliğin bu haftada devam etmesi beklenebilir” denildi.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Gram altın tarafında ise gözler döviz kurlarında… TCMB’nin “yeni faiz artışı yok” mesajının ardından yukarı-yatay eğilimde hareketini sürdüren dolarda, cuma akşamı 3,70 seviyesi görüldü. Gram altın, dövizdeki bu eğilimden destek buluyor. Ahlatçı Yatırım’ın raporunda; teknik olarak (serbest piyasa) gram altın fiyatlarında 2000 TL seviyesinin belirleyici olmaya devam edeceği, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görülebileceği, 1995-1985 seviyelerinin destek olarak takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

ÇİN TATİLİ SEBEBİYLE TALEP DÜŞEBİLİR

Bu hafta Çin’de 1 haftalık tatil dönemi yaşanacağına işaret eden analistler, “Bu sebeple altına fiziki talep bir miktar azalabilir. Ve fiyatlarda bir miktar gevşeme yaşanabilir. Bu sebeple ons altın tarafında 2015-2000 dolar bölgesi destek olarak takip edilmeli. Dolar endeksinin güçlü olması sebebiyle altında kısa vadede yatay, yönsüz ve zayıf hareketler devam edebilir. Fiziki talep ve doların seyri dışında, jeopolitik risk unsurları tarafında bir tırmanma yaşanması haline ons altında yukarı heves canlanabilir” görüşünü dile getiriyor.

ABD’DEKİ RİSKLER ALTINI NASIL ETKİLER?

ABD’de bankacılık sistemine dair endişelerin devam ettiğini de aktaran analistler, “Şu anda ABD bankalarında 7 trilyon dolarlık mevduatın sigorta kapsamı dışında olduğu belirtiliyor. Endişe edilecek bir durumun olmadığını dile getirilse de bu ciddi rakam. Faizlerin yüzde 5,00 üzerine çıkmasıyla birlikte bu konu sorgulanmaya başlanmıştı. Dolayısıyla faizler aşağı gelmedikçe bu konu bir risk olarak duruyor. Bu tarz risklere karşı altın koruma sağlayacaktır ve portföylerde her zaman bulunmalıdır” uyarısında bulunuyor.