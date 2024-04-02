Altında Ortadoğu paniği! Fiyatlar zirveye yakın…

Altında son dakika! 2 Nisan gram altın fiyatı 2340 TL ve ons altın fiyatı 2255 dolar civarından güne başlıyor. Dolar endeksi ve ABD tahvillerindeki güçlü görünüme rağmen altın fiyatları zirveye yakın seyrediyor. İsrail’in, Şam'daki İran Konsolosluğunu vurması jeopolitik riskleri artırarak, altında ‘güvenli liman’ alımlarını destekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- İç piyasada döviz kurlarının yaklaşık iki haftadır yatay seyretmesi gram altına destek olmazken; bu süreçte küresel piyasalarda ons altında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Şubat ayını 2043 dolardan tamamlayan ons altın, martta yüzde 8’e yaklaşan primle 2245 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Nisanda da rekor serilerine devam eden ons atın, dünkü işlemlerde 2265 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. 2 Nisan ons altın fiyatı sabah saatlerinde 2255 dolar civarında bulunuyor.

2 NİSAN GRAM ALTIN KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2 Nisan işlemlerine 2340 TL’den başlıyor. Dünkü işlemlerde 2362 TL ile zirve seviye görülmüştü. Ons altında yaşanan yükseliş, gram altında da rekor seviyelere yakınlığı destekliyor. Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 2 Nisan’da 2480 TL satış tarafında yer alıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 287, yarım altın 8 bin 341 ve tam altın da 16 bin 631 TL’den alıcı buluyor. Serbest piyasa ve kuyumcu fiyatı makası yüzde 5,5 civarında seyrediyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Ons altın fiyatları için önemli olan dolar endeksi 105,00 seviyesini görerek son ayların en yüksek noktasına ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,30 ve 2 yıllık tahvil faizleri 4,69 seviyesinde bulunuyor. FED tarafından haziranda ilk faiz indirimi beklense de bu beklenti gittikçe azalıyor ve yüzde 55’e kadar gerileme gösterdi. Bununla birlikte Euro ve Japon yeni para birimlerindeki zayıf görünüm, doların güçlü kalmasını beraberinde getiriyor ve bu görünüm ons altın fiyatları için destekleyici değil.

JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT!

ABD para birimindeki güçlü duruşa rağmen ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Rusya ve İsrail cephelerinden gelen son haberler, altını fiyatlarını yukarı taşıyor. Buna göre İsrail’in, Şam'daki İran Konsolosluğunu vurması ve ardından ‘gerilimi artırıcı’ mesajlar gelmesi, risk iştahını düşürerek ‘güvenli liman altın’ alımlarını da tetikliyor. Öte yandan FED’in “nihayetinde faiz indireceği” beklentisi ve ABD seçimlerinin yaklaşıyor olması da altındaki gerilemeleri sınırlı tutuyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF 2024

Ons altında mart ayında oluşan yükselen trendin yukarı yönlü kırıldığı dikkatlerden kaçmazken; analistler, en kısa vadede 2222 dolar seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu, daha aşağıda ise 22 günlük ortalamanın da bulunduğu 2195 dolar desteğinin öne çıktığını aktarıyor. Söz konusu destekler korunduğu müddetçe altında yükseliş isteğinin sürebileceğini öngören analistler; 2265 dolar seviyesinin kritik direnç konumunda bulunduğunu, bu seviyenin de aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği uyarısında bulunuyor.