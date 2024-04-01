Seçim sonrası TL bayramı! Doların beli kırılıyor, altın zirveden döndü!

Piyasalarda son dakika! 1 Nisan altın fiyatı 2363 TL ile rekor kırdı. Ardından 2300 TL sınırına kadar geriledi. Dolar, beklentilerin aksine düşerek 32,00 TL’nin altını test etti. Ekonomistler belirsizliğin bittiğini ve dövizle altın tarafında tansiyonun düştüğünü belirtiyor. Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi yabancı kurumlar da; Türk lirası için en kötünün geride kaldığını, dolarizasyonun tersine döneceği tahminlerini paylaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar nezdinde de aylardır belirsizlik unsuru olan yerel seçimler geride kaldı. Sandık sonrası ilk işlem gününde TL güçlendi. Döviz kurları gevşemeye başladı. Geçen cuma 32,40 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar fiyatı 1 Nisan’da 31,75’e kadar geriledi. Ardından dolar 32,15’e yakın denge bulmaya çalıştı. 1 Nisan Euro fiyatı ise daha sert düşüşle 34,60 TL’ye geriledi. Euro geçen hafta 35,00 TL’nin üzerinden kapanış gerçekleştirmişti.

ALTIN REKOR SEVİYEDEN DÖNDÜ

1 Nisan gram altın fiyatı 2363 TL rekor seviyeyi gördü. Ons altın tarafında 2265 dolarla zirve denemesi, gramda rekoru destekledi. Ardından hem dolar hem onsta yaşanan gerilemeyle birlikte gram altın da 2300 TL sınırına çekildi.

Kapalıçarşı’da gram altın 1 Nisan’da 2450 TL’ye düşerken; çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 244, yarım altın 8 bin 255 ve tam altın da 16 bin 464 TL'den satılıyor. Bu arada hem altın hem de döviz kurları tarafında Kapalıçarşı’da oluşan fiyat makası da kapanmaya başladı.

YABANCILARDAN POZİTİF RAPORLAR

Mevcut ekonomi politikalarının devam edeceğinin vurgulanması üzerine yabancı yatırımcılardan da pozitif mesajlar geldi ve bu seçim sonrası dövizde korkulan olmadı. Seçim öncesi 311 puanda bulunan Türkiye'nin CDS'i, 305 puana kadar çekildi. Deutsche Bank tarafından bugün yayımlanan raporda Türk lirası için en kötünün geride kaldığı, dolarizasyonun da tersine döneceği mesajı verildi. Goldman Sachs ekonomistleri ise mevcut politikaların sürmesiyle birlikte yabancı sermaye girişinin hızlanacağını ve Türk lirasının çok daha iyi bir performans göstereceğini dile getirdi.

BORSADA YATAY GÖRÜNÜM

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi günü 0,17 yükselişle 9157 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9258 ve en düşük 8961 seviyelerini görerek, oldukça geniş bir bantta dalgalandı. Buna rağmen günü, 9000 seviyesinin üzerinde ve hafif de olsa primle kapatmayı başardı. Analistler borsa için uzun bayram tatili öncesi son pozisyonların ayarlanacağını, bayram tatilinin ardından daha net bir yönün ortaya çıkacağını; aşağıda 8700’ün destek ve yukarıda 9400’ün direnç olarak izleneceğini aktarıyor.