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Haberler > Ekonomi > Seçim sonrası düşüşe geçti! Dolar 32 liranın altında 

Seçim sonrası düşüşe geçti! Dolar 32 liranın altında 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim sonrası düşüşe geçti! Dolar 32 liranın altında 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçimin ardından akıbeti merak edilen dolar düşüşe geçti. Gün içinde 32,50'yi gören kur, 32 liranın altına geriledi.

Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından doların akıbeti merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftayı 32,39 liradan tamamlayan dolar, yeni güne hızlı başlamasının ardından düşüşe geçti.

DOLAR 32 LİRANIN ALTINDA 

Dolar sabah saatlerinde 32,50'yi gördü. Ancak daha sonra düşüşe geçen kur, 32 liranın altına indi. Kur saat 16.35 itibarıyla 31.94'ten işlem görüyor. 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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