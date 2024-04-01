Seçim sonrası düşüşe geçti! Dolar 32 liranın altında
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Seçimin ardından akıbeti merak edilen dolar düşüşe geçti. Gün içinde 32,50'yi gören kur, 32 liranın altına geriledi.
Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından doların akıbeti merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftayı 32,39 liradan tamamlayan dolar, yeni güne hızlı başlamasının ardından düşüşe geçti.
DOLAR 32 LİRANIN ALTINDA
Dolar sabah saatlerinde 32,50'yi gördü. Ancak daha sonra düşüşe geçen kur, 32 liranın altına indi. Kur saat 16.35 itibarıyla 31.94'ten işlem görüyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi