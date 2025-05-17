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Altından yatırımcısına kötü sürpriz! "Güvenli liman" sert düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Altından yatırımcısına kötü sürpriz! &quot;Güvenli liman&quot; sert düştü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Güvenli liman" olarak bilinen altın bu hafta yatırımcısını üzdü. Haftalardır süren yükseliş son buldu. Bu haftanın tek kaybettireni altın oldu. İşte dolar, euro ve borsanın performansı...

BIST 100 endeksi, en düşük 9.516,86 puanı ve en yüksek 9.771,71 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,96 üstünde 9.668,36 puandan tamamladı.

ÇEYREK 6 BİN 640 LİRAYA GERİLEDİ 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 azalışla 3 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26 bin 809 liraya indi. Geçen hafta sonu 6 bin 951 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,47 azalarak 6 bin 640 liraya geriledi.

Altından yatırımcısına kötü sürpriz! "Güvenli liman" sert düştü - 1. Resim

DOLAR VE EURO DA SON DURUM 

Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 artarak 38,8270 liraya çıkarken, avro yüzde 0,63 azalışla 43,4300 liraya indi. 

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları yüzde 1,31 değer kazandı.Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,94 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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