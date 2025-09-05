Altının kilogram fiyatı 4 milyon 760 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 760 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 713 bin lira, en yüksek 4 milyon 760 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,2 artışla 4 milyon 760 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 705 bin liradan tamamlamıştı.
İŞLEM MİKTARI 1.454 KİLOGRAM OLDU
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 865 milyon 419 bin 779,39 lira, işlem miktarı ise 1.454,19 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 150 milyon 962 bin 641,08 lira olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ile QNB Bank olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|4.705.000,00
|3.510,00
|En Düşük
|4.713.000,00
|3.516,00
|En Yüksek
|4.760.000,00
|3.600,00
|Kapanış
|4.760.000,00
|3.600,00
|Ağırlıklı Ortalama
|4.725.935,77
|3.566,78
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|6.865.419.779,39
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.454,19
|Toplam İşlem Adedi
|80
