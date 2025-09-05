Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 760 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 760 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 760 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 713 bin lira, en yüksek 4 milyon 760 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,2 artışla 4 milyon 760 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 705 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.454 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 865 milyon 419 bin 779,39 lira, işlem miktarı ise 1.454,19 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 150 milyon 962 bin 641,08 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ile QNB Bank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.705.000,003.510,00
 En Düşük4.713.000,003.516,00
 En Yüksek4.760.000,003.600,00
 Kapanış4.760.000,003.600,00
 Ağırlıklı Ortalama4.725.935,773.566,78
 Toplam İşlem Hacmi (TL)6.865.419.779,39 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.454,19 
 Toplam İşlem Adedi80
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli olduMerkez Bankası 11 Eylül'de açıklayacak! İşte ekonomistlerin faiz tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası 11 Eylül'de açıklayacak! İşte ekonomistlerin faiz tahmini - Ekonomi11 Eylül'de açıklanacak! İşte ekonomistlerin faiz tahminiAkıbeti belirsizdi Bakan Bayraktar açıkladı: Soma Termik Santrali'nde oyuncu değişikliği! - EkonomiSoma Termik Santrali'nde oyuncu değişikliği!ABD'de kritik veri açıklandı, piyasalar hareketlendi! Altından çifte rekor - EkonomiAltından çifte rekor geldiHijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor - EkonomiBakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyorHazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek - EkonomiHazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecekEuro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü - EkonomiEuro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü
Sonraki Haber Yükleniyor...