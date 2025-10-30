Altının kilogram fiyatı 5 milyon 610 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 550 bin lira, en yüksek 5 milyon 669 bin 996 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5 milyon 610 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 5 milyon 767 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.822 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 24 milyon 512 bin 825,49 lira, işlem miktarı ise 1.822,51 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 856 milyon 169 bin 720,61 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: