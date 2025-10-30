Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerli burger markasından kötü haber! Yesen Burger konkordato ilan etti

Yerli burger markasından kötü haber! Yesen Burger konkordato ilan etti

Enburger markası bünyesinde faaliyet gösteren Yesen Burger, maddi zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.  Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı.

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkme tarafından sürecin yönetilmesi amacıyla üç konkordato komiseri atandı ve alacaklılara yedi günlük itiraz süresi tanındı.

Yerli burger markasından kötü haber! Yesen Burger konkordato ilan etti - 1. ResimCNBCe'de yer alan bilgilere göre; konkordato süreci boyunca Yesen Burger’in faaliyetlerine ara verilmeden devam etmesi öngörülüyor. Mahkeme süreci tamamlandığında şirketin borç yapılandırma ve yeniden yapılanma planını sunması bekleniyor.

Yerli burger markasından kötü haber! Yesen Burger konkordato ilan etti - 2. Resim

Sektör uzmanları, restoran ve hızlı servis zincirlerinde maliyet baskısının artmaya devam ettiğini, Yesen Burger’in başvurusunun sektördeki daralmanın bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

 

 

