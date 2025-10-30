Yerli burger markasından kötü haber! Yesen Burger konkordato ilan etti

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkme tarafından sürecin yönetilmesi amacıyla üç konkordato komiseri atandı ve alacaklılara yedi günlük itiraz süresi tanındı.

CNBCe'de yer alan bilgilere göre; konkordato süreci boyunca Yesen Burger’in faaliyetlerine ara verilmeden devam etmesi öngörülüyor. Mahkeme süreci tamamlandığında şirketin borç yapılandırma ve yeniden yapılanma planını sunması bekleniyor.

Sektör uzmanları, restoran ve hızlı servis zincirlerinde maliyet baskısının artmaya devam ettiğini, Yesen Burger’in başvurusunun sektördeki daralmanın bir göstergesi olduğunu belirtiyor.