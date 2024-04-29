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Haberler > Ekonomi > Araç alacaklar dikkat! Son 22 yılın rekoru... Aylık taksit miktarını duyanın ağzı açık kalıyor

Araç alacaklar dikkat! Son 22 yılın rekoru... Aylık taksit miktarını duyanın ağzı açık kalıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Araç alacaklar dikkat! Son 22 yılın rekoru... Aylık taksit miktarını duyanın ağzı açık kalıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahibi olmak isteyenleri üzecek haber bankalardan geldi. Taşıt kredisi faizleri son 22 yılın zirvesine çıktı. Aylık taksit miktarları dudak uçuklattı.

Sıfır otomobil fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İkinci el otomobil satışlarında da daralma mevcut. Araç sahibi olmak isteyenler için tek çare taşıt kredileri... Bu nedenle vatandaşların gözü kulağı taşıt kredi faizlerinde. 

Taşıt kredisi faizleri ise son 22 yılın zirvesine ulaştı, 11.7 puan birden yükselmiş oldu. Taşıt kredisi faizleri ise yüzde 45.29’dan yüzde 57.03’e fırladı.

BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Show TV'de yer alan habere göre taşıt kredisi faizlerinde neredeyse yüzde 12 artış gerçekleşti. Taksit tutarları bankadan bankaya değişirken maksimum 400 bin TL'lik taşıt kredisi kullanılabiliyor.

36 ay vadeyle kredi çekildiğinde aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor, 34 bin TL'yi bulan bankalar da var.

Uzmanlara göre taşıt kredisi faizlerindeki artışın geçen haftaya özel olabileceği kaydedilirken, oranların tüketimi azaltmak için de bu seviyeye çıkarıldığı da görüşler arasında.

Son 10 yılın mart ayı araç satışları ortalamasına bakıldığında yüzde 50'lik bir artış var.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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