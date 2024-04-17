Faiz oranları uçuyor! Krediyle taşıt alanlar, bankaya da bir araba bırakıyor

Seçimler ve bayram tatili geride kalırken; araba hayali kuranlar “en uygun taşıt kredisi”, “en düşük araç kredisi”, “en ucuz otomobil kredisi” gibi aramalara yöneldi. Ancak son faizler tüketiciyi şok etti. 400 bin TL kredinin geri ödemesi, 36 ayda 873 bin TL’ye yükseliyor. Bankaya ödenen 473 bin TL’lik faiz, neredeyse orta yaş bir arabaya denk geliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Otomobil piyasasında seçim ve bayram sonrası dönem başlarken, satışlarda durgunluk dikkat çekiyor. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları bu yılın ilk üç aylık döneminde, geçen senenin ilk çeyreğine göre yaklaşık %25 yükselişe 295 bin 519 adedi bulmuştu. Ocak-mart döneminde sadece otomobil satışı %33 artışla 233 bin 389 adet olarak gerçekleşmişti.

SATIŞLAR NEDEN YÜKSELMİŞTİ?

ÖTV muafiyetli araçlara olan talep, 2023 model araçların kampanyalarla elden çıkarılması ve seçim sonrasında “fiyatlar artabilir” korkusuyla öne çekilen talep, yılın ilk çeyreğinde satışların da artmasını beraberinde getirmişti.

TÜKETİCİ, ŞİMDİ BEKLEMEYE BAŞLADI

Bugün gelinen noktada piyasanın kısa vadede doyuma ulaştığı yani büyük çoğunluğun araç alımını gerçekleştirmiş olduğu gözlemleniyor. Bununla birlikte TCMB’nin mart ayındaki 500 baz puanlık faiz artışının ardından bütün kredilerde olduğu gibi otomobil kredilerinde de tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı. Bu durum halihazırda araç alacakları da beklemeye yöneltti.

FİYATLAR REEL OLARAK GERİLİYOR

Otomobilin son iki-üç çeyrek dönemdir yatırım aracı olmaktan çıktığını hatırlatan uzmanlar, “Yükselen faiz oranları ve enflasyona göre reel olarak fiyatlarda yaşanan gerileme, bunda en büyük etken olarak öne çıktı. Araç tedarikinde uzunca süredir bir problem yok. Bununla birlikte seçimlerin ardından döviz kurlarında stabil görünümün tesis edilmesi yani korkulan yükselişin gerçekleşmemesi ve Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler de, tüketicileri güvenli liman altın gibi yatırım araçlarına yöneltiyor ve otomobil alımının ertelenmesine sebep oluyor” görüşünü dile getiriyor.

NİSANDA SATIŞLAR GERİLİYOR

Bugün otomobilde kredili satışların, toplam satışlar içindeki payının yüzde 10’un da altına gerilediğini belirten uzmanlar, “Kredi çekenler de aracın toplam bedelinin yüzde 20’si-30’u kadar kullanıyorlar. Ve vadeyi kısa tutuyorlar. Geçmiş yıllarda kredili satışların ağırlığının yüzde 60-70’lere ulaştığı görülmüştü. Şimdi ise krediye erişim çok zorlaştı. Bugün 12 aylık bir kredinin bile geri ödemesinde faiz yükü yüzde 50’ye ulaşmış durumda. İlk çeyreğin ardından nisan ayında satışların hissedilir şekilde gerilediği görülüyor” şeklinde konuşuyor.

250 BİN TL 24 AY VADE GERİ ÖDEME

Otomobil kredilerinde son durumda bakıldığında ise bugün en düşük faiz oranı 24 ay vadeli kredilerde yüzde 4,50 olarak dikkat çekiyor. Buna göre; 250 bin TL’lik bir kredinin 24 ay vadede aylık taksiti 18 bin 936 TL oluyor. Toplam geri ödeme 456 bin TL’ye yaklaşıyor. Burada faiz yükü yüzde 82 olarak gerçekleşiyor.

400 BİN TL 36 AY VADE GERİ ÖDEME

400 bin TL’lik bir kredi 36 ay vadede yüzde 3,85 faiz oranıyla bulunabiliyor. Burada da aylık taksit 24 bin 190 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam geri ödeme de 873 bin 115 TL’yi buluyor. Faiz yükü yüzde 118’e dayanıyor. Burada tabloda neredeyse ikinci el bir araç parasına denk gelecek kadar faiz tutarı, bankaya bırakılmış oluyor.

250 BİN TL 48 AY VADE GERİ ÖDEME

48 ay vadede ise en düşük yüzde 3,60 faiz oranıyla birlikte 250 bin TL’nin geri ödemesi 633 bin 380 TL’ye yükseliyor. Faiz yükü yüzde 153’e çıkarken aylık taksitler 13 bin 165 TL’yi buluyor.