Arsaların metrekaresi 3,2 TL'den satışta! Duyan başvurdu, talep büyük

Avrupa'daki 'ucuz ev' furyasından sonra şimdi de arsalar ön plana çıktı. İsveç'in Göteborg şehrine 150 kilometre mesafede olan küçük Götene kasabasında 1 İsveç Kronu'ndan (3,2 Türk Lirası) satışa çıkarılan arsalara ilgi büyük.

İtalya, Fransa ve Hırvatistan gibi ülkelerde 1 euroya satılan evler zaman zaman gündeme gelirken, bu kez ucuz emlak haberiyle onları takip eden ülke İsveç oldu.

İsveç, bu ülkelerden farklı olarak konut yerine 30 adet arsayı satışa çıkardı. Habertürk’ün Idealista'dan aktardığı habere göre; İsveç'te Göteborg'un 150 kilometre kuzeyindeki küçük Götene kasabasında belediye, ev yerine doğrudan belirlenmiş arsaları satışa çıkardı.

METREKARESİ 1 İSVEÇ KRONU

10 binden az nüfusu olan kasabada yaklaşık 30 arsa, metrekaresi 1 İsveç Kronu'ndan (3,2 Türk Lirası) satışa çıkarıldı. Mevcut satıştaki arsaların 850 metrekare ile 1200 metrekare arasında olduğu belirtildi.

Götene Belediye Başkanı Johan Månsson, kasabanın uzun zamandır 'düşük doğum oranları ve yaşlanan bir nüfusa' sahip olduğunu belirtti ve bölgeye daha fazla insan çekmek için bu planı başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Kasabanın planı Mayıs ayında açıklamasından bu yana binlerce başvuru alınırken, belediye yetkilileri yoğun talebin ardından düzenleme yapma amacıyla satın alımları ağustos ayının başına kadar askıya alma kararı aldı.

ARSA SATIN ALMA ŞARTLARI

Bu arsaları satın almak için birtakım kurallar bulunuyor. Öncelikle arsalara teklif verme sürecine katılmak için bir İsveç banka hesabınızın olması gerekiyor.

Yeni alıcıların, önümüzdeki 2 yıl içinde kalıcı olarak yaşama veya tatil amaçlı kullanma niyetiyle araziye bir ev inşa etmesi gerekiyor. Ev 24 ay içinde tamamlanmazsa, satın alma belediyeye geri dönecek ve alıcıya 100 bin İsveç Kronu para cezası verilecek.

Bununla birlikte satın alma sırasında yaklaşık 170 bin İsveç Kronu (yaklaşık 545 bin TL) tutan su ve kanalizasyon bağlantı ücretlerini de arsayı alan kişinin ödemesi gerekiyor. İnşaat ruhsatı ücretleri ise ortalama 30 bin İsveç Kronu (yaklaşık 96 bin TL) tutuyor.

Yetkililere göre bu masraflar, bu arsalar için fazlasıyla değiyor. Çünkü Götene, İsveç'in en büyük gölü olan Vänern Gölü'nün yakınında kırsal bir alanda yer alıyor. Ayrıca Platåbergens Jeoparkı, Vänern Gölü takımadaları ve Kinnekulle Dağı gibi birkaç UNESCO alanına da yakın bulunuyor.

SATIŞLARIN DEVAMI GELEBİLİR

Belediye başkanı, kampanyanın başarısı nedeniyle daha fazla arazi veya hatta birkaç ev satmayı düşündüklerini de belirterek "Hala çok fazla arazimiz var ve oturup daha ileri gitmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakmamız gerekecek" dedi.

Månsson ayrıca bu programın kasabaya umut getirdiğini de ifade ederek "Kırsalda sakin bir yaşam arıyorsanız, size yüksek kalitede bir yaşam sunabiliriz. Mükemmel bir kombinasyon" dedi. (Görseller: gotene.se)