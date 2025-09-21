Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Asırlardır yapılıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar

Asırlardır yapılıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Asırlardır yapılıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar
Ekonomi Haberleri

Şavak Aşireti mensupları asırlardır varolan Türkiye'nin eşsiz bir tadını geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ediyor. Tadı dillere desten, bir kere deneyen bağımlısı oluyor. Üstelik Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Yapım aşaması titiz işçilikten ve ince ayrıntılardan oluşuyor. Püf noktaları ise akkaraman koyunu ile kıl keçisi... İşte Erzurum'u o eşsiz lezzeti ile ilgili dikkat çeken detaylar...

Erzincan'da yaşayan Şavak Aşireti mensupları, asırlardır süregelen geleneksel yöntemlerle ürettikleri Erzincan tulum peyniriyle hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de eşsiz bir lezzeti günümüze taşımaya devam ediyor. 

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 1. Resim

Gün doğmadan başlayan üretim mesaisi, gece yarılarına dek sürüyor. Yüksek rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunulmaya başlandı.

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 2. Resim

Şavak Aşireti'nin yaylalardaki zorlu mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Küçüğünden büyüğüne herkesin omuz omuza verdiği bu üretim süreci, sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir kültür mirası olarak yaşatılıyor.

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 3. Resim

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez sağımı yapılan koyun sütü, şirdan maya ile mayalanıyor. Tulum peyniri, geleneksel usullerle peynir çadırlarına taşınıyor ve burada ilk olgunlaşma aşamasına bırakılıyor.

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 4. Resim

Üretici Mustafa Gün süreci şu sözlerle anlattı: "Sabah saat 10.00 ve 16.00'da sağımlarımız oluyor. Sütleri şirdan maya ile mayalıyoruz. Atlarla yaylalardan peynirleri çadırlara getiriyoruz. Burada çuvallara koyup 15 gün bekletiyoruz. Sonra Kemah tuzu ile baskı yapıyoruz ve 4 ila 7 gün dinlendirdikten sonra soğuk hava depolarına gönderiyoruz."

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 5. Resim

Erzincan merkezdeki tesislerde ise peynire son dokunuşlar yapılıyor. Soğuk hava deposu sahibi Nihat Baydil, "Yayladan gelen taze peyniri 10 gün bekletip tuzluyoruz. Sonra bez çuvallara koyup bir hafta on gün daha dinlendiriyoruz.

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 6. Resim

120 gün olgunlaştırdıktan sonra 25 kiloluk, 5 kiloluk ve 1 kiloluk paketler halinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz" dedi.

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 7. Resim

Şarküteri esnafı ise Erzincan tulum peynirinin gördüğü ilgiden memnun. Esnaf, "Bu peynir hem lezzeti hem doğallığıyla halkımızın sofrasında aranan bir ürün. Erzincan'dan Türkiye'nin her köşesine güvenle ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 8. Resim
Erzincan tulum peyniri, zorlu ama bir o kadar da gurur verici bir emeğin eseri olarak sofralarda yerini alıyor ve bölgenin kültürel zenginliğini her lokmada hissettiriyor.

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar - 9. Resim

