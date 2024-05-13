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Atıştırmalık devi Frito Lay rekabet soruşturması ile karşı karşıya

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Atıştırmalık devi Frito Lay rekabet soruşturması ile karşı karşıya

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips pazarında Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla, ayrıca şekerleme pazarında Rocco markasıyla faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında bir soruşturma başlatma kararı aldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği konusunda bir ön araştırma başlatılmıştı. Bu ön araştırma sonucunda, Rekabet Kurulu, elde edilen bilgiler ve belgeler doğrultusunda Frito Lay hakkında resmi bir soruşturma başlatma kararı aldı.

Yapılan incelemelerde, şirketin Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki perakende satış noktalarında rakip firmaların faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik çeşitli eylemler gerçekleştirdiğine dair şüpheleri güçlendirecek kanıtlar bulundu.

Atıştırmalık devi Frito Lay: Rekabet soruşturması ile karşı karşıya - 1. Resim

Frito Lay, Türkiye'de cips pazarında Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla, ayrıca şekerleme pazarında Rocco markasıyla faaliyet gösteriyor.

Ancak, alınan bu soruşturma kararı, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımlarla karşılaşacağı anlamına gelmemektedir. Soruşturma süreci devam ederken, Kurul tarafından resmi bir kararın verilmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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