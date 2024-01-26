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    • Ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim

    Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Karar sonrası ayçiçek yağlarındaki indiri oranının market fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim
    Ayçiçek Yağı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

    Kararın ise 'hasat dönemine kadar' ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi için alındığı bildirildi. 

    Karara göre yazlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27 yerine yüzde 12 olarak uygulanacak.

    Bu kararla birlikte ithal ürünlerin artması, indirimin market fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ayçiçek Yağı
    Haberler > Ekonomi > Ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim
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