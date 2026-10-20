Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar alanındaki hamleleri gerçekleştirdiklerinde Türkiye’nin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacağına işaret eden ederek “Türkiye'yi enerjide gençlerle Türkiye Yüzyılı vizyonunda bağımsız kılacağız.” dedi. Yenilenebilir enerjinin en önemli alanlardan biri olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “2040'a geldiğimizde Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak. Bu çok önemli ve çok iddialı bir hedef.” diye konuştu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir sunum yapan Bakan Bayraktar, gençlere Türkiye’nin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

YAPAY ZEKÂ ÇAĞININ AYNI ZAMANDA ELEKTRİK ÇAĞI

Dünyanın bir enerji krizinin içerisinden geçtiğini ifade eden Bakan Bayraktar, bu süreçte hem güvenlik mimarisinde hem enerji mimarisinde yeni bir şeyler ortaya koymak gerektiğini ifade etti. Ayrıca, dünyanın bir yapay zekâ çağına doğru gittiğine işaret eden Bakan Bayraktar, yapay zekâ çağının aynı zamanda bir elektrik çağı olduğunu kaydetti.

Bakan Bayraktar: Türkiye'yi enerjide gençlerle bağımsız kılacağız

EN UCUZ KAYNAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Türkiye’de ‘enerjide talep artışı’, ‘enerjide dışa bağımlılık’ ve ‘2053 karbon nötr ekonomi olma hedefi’ olmak üzere üç soruna çözüm bulmak için politikalar geliştirdiklerini anlatan Bakan Bayraktar, “Enerji verimliliği, bizim en ucuz enerji kaynağımız. Türkiye; üniversitesinde, evinde, ticarethanesinde, binalarında, mutlaka enerjisini verimli kullanmalı.” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DE 2040 HEDEFİ

Yenilenebilir enerjinin en önemli alanlardan biri olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, “Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin çok büyük hedefleri var ve bu anlamda çalışmalara devam ediyoruz. 2040'a geldiğimizde Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak. Bu çok önemli ve çok iddialı bir hedef.” açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar: Türkiye'yi enerjide gençlerle bağımsız kılacağız

OSMAN GAZİ İLE 8 MİLYON HANE

2016 yılından sonra Türkiye'de petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir stratejiye geçtiklerini anlatan Bakan Bayraktar, bu süreçle birlikte Türkiye’nin kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle aramalar yapmaya başladığını ifade etti. Bugün 4 milyon evde yerli doğal gaz kullanıldığını belirten Bakan Bayraktar, geçtiğimiz cumartesi günü Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunu da görev yerine uğurladıklarını anımsatarak, şu şekilde konuştu:

"Artık gazı bir platform üzerinde işleyeceğiz. Bu yüzer üretim platformu, 20 yıl boyunca Karadeniz'de 170 kilometre açıkta sabit bulunacak. Denizden çıkardığımız doğal gazı işleyecek ve tekrar deniz tabanından karaya gönderecek. Bununla beraber Türkiye'nin üretimi, 2027 yılından itibaren iki katına çıkacak. Bugün 22 milyon hanede doğal gazımız var, bunun 8 milyonun, neredeyse üçte birinden fazlasında artık kendi gazımızı kullanıyor olacağız. Üretimi, 2028'de dört katına çıkaracağız."

Bakan Bayraktar: Türkiye'yi enerjide gençlerle bağımsız kılacağız

GABAR’DA 100 BİN VARİLİN ÜZERİNDE ÜRETİM HEDEFİ

Gabar’ın, Terörsüz Türkiye'nin bir kesiti olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, “200'ün üzerinde kuyu açtık ve o dağlarda şu anda Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz; günde yaklaşık 85 bin varil. İnşallah Gabar'da yeni yaptığımız keşiflerle bu rakam 100 binin üzerine 2027 yılında çıkmış olacak.” ifadelerini kullandı.

AKKUYU’DA SON TESTLER

Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci reaktörde son testleri yaptıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “İkinci, üçüncü ve dördüncü reaktörle beraber Türkiye 70 yıllık rüyasını artık hayata geçiriyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üreterek başlıyoruz.” dedi.

Bakan Bayraktar: Türkiye'yi enerjide gençlerle bağımsız kılacağız

YILDA 100 TON ALTIN

Türkiye'nin ‘Önce insan, sonra çevre, sonra da katma değerli madencilik’ anlayışıyla madencilik yapması gerektiğine de dikkati çeken Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yılda en az 100 ton altın üretmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GENÇLERLE BAĞIMSIZ KILACAĞIZ

Enerji ve tabii kaynaklar alanındaki hamleleri gerçekleştirdiklerinde Türkiye’nin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacağına işaret eden Bakan Bayraktar, “Türkiye'yi enerjide gençlerle Türkiye Yüzyılı vizyonunda bağımsız kılacağız.” dedi.

Bakan Bayraktar: Türkiye'yi enerjide gençlerle bağımsız kılacağız

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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