Bakan Bayraktar'dan 4 ülkeyle kritik 'enerji' görüşmesi! Yeni projeler masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad'da Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libya'nın enerji bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik iletim hatları, doğal gaz ve hidrokarbon projelerinde iş birliğinin artırılması ele alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi kapsamında dört ülkeden mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslarda enerji alanındaki mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi değerlendirildi.

Bayraktar, görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libya ile enerji alanında atılması planlanan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN İLE YENİ YATIRIMLAR GÜNDEMDE

Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ile Dünya Petrol Kongresi Fuarı'ndaki stantları incelediklerini belirten Bayraktar, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin yeni yatırımlarla güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bu yıl imzalanan 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji anlaşmasına dikkati çeken Bayraktar, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini derinleştirmek için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Bayraktar, bölgesel barış ve ortak refah doğrultusunda Suudi Arabistan ile iş birliğini sürdürme kararlılığını vurguladı.

Bakan Bayraktardan 4 ülkeyle kritik enerji görüşmesi! Yeni projeler masada

TÜRKİYE-IRAK HATTINDA ELEKTRİK İŞ BİRLİĞİ

Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile yaptığı görüşmeye de değinen Bayraktar, iki ülke arasındaki enerji ortaklığının elektrik alanında daha ileri bir seviyeye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Hidrokarbonlar alanındaki mevcut iş birliğinin yanı sıra elektrik enterkonneksiyon hatları ve iletim altyapısı projelerinin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldığını aktaran Bayraktar, ortak yatırımların artırılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktardan 4 ülkeyle kritik enerji görüşmesi! Yeni projeler masada

ÖZBEKİSTAN İLE ORTAK PROJELER ELE ALINDI

Özbekistan Enerji Bakanı Şerzod Hocayev ile görüşmesinde ise elektrik, doğal gaz ve madencilik alanlarındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bayraktar, enerji arz güvenliğini güçlendirecek ortak projelerin hızlandırılması ve kamu-özel sektör iş birliklerinin genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını bildirdi.

Bakan Bayraktardan 4 ülkeyle kritik enerji görüşmesi! Yeni projeler masada

LİBYA'DAKİ HİDROKARBON SAHALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık ile bir araya gelen Bayraktar, Türkiye'nin Libya'da ortak olduğu hidrokarbon sahalarındaki mevcut faaliyetleri ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Bayraktar, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğinin daha da ileri taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala