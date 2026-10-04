Bakan Bayraktar açıkladı: Akkuyu'dan ilk elektrik yıl sonunda verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yapımı süren 4 reaktörden ilkinde önümüzdeki birkaç ay içinde elektrik üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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Türkiye’nin nükleer enerji kapasitesini artıracağını belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya’da da santral kurulmasının planlandığını söyledi. Bayraktar, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da yaptığı açıklamada, artan enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir kaynakların yanı sıra nükleer enerjinin de önemli rol oynayacağını ifade etti.

Türkiye’nin 2050 yılı için 20 bin megavatlık nükleer kurulu güç hedeflediğini belirten Bayraktar, küçük modüler reaktörlere de odaklanacaklarını kaydetti. Küçük modüler reaktör teknolojisinde Türkiye’nin öncü ülkeler arasında yer almasını hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu alanda teknoloji geliştiren ve ileride ihraç eden bir ülke olmak istediklerini söyledi.

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Türkiye’nin devasa enerji hedeflerine ulaşabilmesi için iki temel unsurun altını çizen Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: Bu projeler 1-5 yıllık değil, onlarca yıl süren büyük bir emek isteyen konular. Arkasında çok güçlü millî ve siyasi bir irade olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’mız sayesinde bu irade şu anda mevcut. Ancak diğer yandan insan kaynağına ihtiyacımız var; bu gençlerimiz olmazsa bu hedefleri gerçekleştirme şansımız kalmaz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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