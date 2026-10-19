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Ekonomi

Bakan Bolat’tan AB’ye otomotiv hamlesi! Türkiye için girişimler sürüyor

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Bakan Bolat’tan AB’ye otomotiv hamlesi! Türkiye için girişimler sürüyor
Başlık ResmiBakan Bolat’tan AB’ye otomotiv hamlesi! Türkiye için girişimler sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı’na Türk otomotiv sanayisinin tüm hükümleriyle dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bolat, sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda AB kurumları ve üye ülkeler nezdindeki temasların son durumunun değerlendirildiğini bildirdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ve üst yönetimlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Bolat’tan AB’ye otomotiv hamlesi! Türkiye için girişimler sürüyor
Başlık ResmiBakan Bolat’tan AB’ye otomotiv hamlesi! Türkiye için girişimler sürüyor

Toplantıda AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na ilişkin gelişmelerin ele alındığını aktaran Bolat, Ticaret Bakanlığının AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürüttüğü temaslarda gelinen aşama ile taslağa ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Bolat’tan AB’ye otomotiv hamlesi! Türkiye için girişimler sürüyor
Başlık ResmiBakan Bolat’tan AB’ye otomotiv hamlesi! Türkiye için girişimler sürüyor

Otomotiv sektörü temsilcilerinin de bugüne kadar gerçekleştirdikleri temaslar ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştığını belirten Bolat, Türkiye otomotiv sanayisinin taslak kapsamına dahil edilmesi için sektörle iş birliği ve eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Bolat, Türk otomotiv sanayisinin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesini sağlamak amacıyla girişimlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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