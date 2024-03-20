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Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı için 'refah' vurgusu: "Çalışmalar netleştikçe kamuoyuna duyuracağız"

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı için 'refah' vurgusu: "Çalışmalar netleştikçe kamuoyuna duyuracağız"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşları için açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız" dedi.

Enflasyondaki artışa karşı emekli maaşlarının düşüklüğü yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Yıl başında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, Ramazan ve Kurban Bayramları için verilen ikramiye tutarı ise 3 bin TL olarak belirlendi.

Yerel seçimler öncesinde emeklilerin gelir durumlarının düzelmesi için seyyanen artış yapılması beklentisi gündemdeyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Emekliler başımızın tacı. Refah düzeyimiz arttıkça emeklilerimizin gelirini de artıracağız" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan yerel seçimlere 10 gün kala AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'na destek olmak için Kütahya'da seçim çalışmalarına katıldı. AK Parti'nin Zafer Meydanı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Bakan Işıkhan, emekliler için açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı için 'refah' vurgusu:

2024 EMEKLİLERİN YILI OLACAK

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılına yakışan önemli icraatları gerçekleştirmek sürecindeyiz. İnşallah 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik.

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı için 'refah' vurgusu:

EMEKLİLERİN GELİRLERİNİ ARTIRACAĞIZ

Emeklilerimizin yaşamış olduğu sorunlar ve ihtiyaç duyduğu konularda onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2024 yılını emekliler yılı olarak kutlayacağız.

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı için 'refah' vurgusu:

ÇALIŞMALAR NETLEŞTİKÇE KAMUOYUNA PAYLAŞACAĞIZ

Çalışmalarımızı yavaş yavaş netleştikçe de inşallah kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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