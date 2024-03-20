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Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur mitinginde vatandaşlara seslendi. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Çalışanlarımızı emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlıyız. Asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun içinde enflasyonu tek haneye düşürmemiz gerekiyor. Daha önce nasıl yaptıysak yine yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde açıklamalarda bulundu. Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

"Deprem bölgemize yoğunlaşırken elbette diğer şehirlerimizi ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızı ihmal etmiyoruz. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız.

"EMEKLİLERİN SERZENİŞLERİNE KULAK TIKAMIYORUZ"

Özellikle emeklilerimizden gelen serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Gerek bir seferlik yaptığımız 5 bin TL'lik ödeme ile gerekse maaş ve ikramiye artışlarıyla hafifletmeye çalıştık. Sadece bu ek ödemeler için 300 milyar lira civarında kaynak kullandık.

"EMEKLİ VE ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Emeklilerimizin ikramiyelerinin nisanın ilk haftasında hesaplarına yatıyoruz. Çalışanlarımızı emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlıyız. Asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun içinde enflasyonu tek haneye düşürmemiz gerekiyor. Daha önce nasıl yaptıysak yine yapacağız. Devletimizin imkanları ve gelirleri arttıkça ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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