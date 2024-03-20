Özgür Özel'den 'hamsili' emekli maaşı hesabı

CHP lideri Özel, Trabzon mitinginde emeklilerin sorunlarını dile getirerek maaşlarını 'hamsi' üzerinden hesapladı. En düşük emekli maaşıyla geçen sene 15 kasa hamsi alındığını söyleyen Özel "Bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada, emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş gitmiş. Özgür Özel çıkmış emeklileri kışkırtıyor diyorlar. Vallahi kışkırtmaya da, yollara dökmeye de varım siz yeter ki hakkınızı alın" diye konuştu.

Seçimlere 12 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz'deki seçim gezisi sürüyor. Trabzon mitinginde seçmene seslenen Özel, belediye başkan adaylarına destek istedi.

Konuşmasında fındık üreticisinin sorunlarını dile getiren Özel, “Fındığın yüzde 70’ini biz üretiyoruz ancak dünya devi şirketler kedinin yumakla oynadığı gibi bizimle oynuyorlar. Fındık meselesinde çok akılı bir projeye, uluslararası tekellerin oynadığı oyunların kırılmasına, mazot, ürün desteğine ve 4 dolarlık kritik eşiğin altına inilip fındığa inilmemesine, fındığa 4 dolar altında işlem yapılmasına karşı en sert tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Trabzon fındık demektir. Fındığa verilecek para sadece bahçe sahibine verilecek para değil, kentin ekonomisine ve kente yapılacak katkıdır. Fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasında ve takibindeyiz” dedi.

'KIŞKIRTMAYA VARIM'

Özel, konuşmasında emeklilerin sorunlarını da dile getirerek, sürekli kalabalık içinden kendisine seslenen ve konuşmasına müdahale eden 2 Trabzonlu partiliyi yanına çağırarak, onlarla emeklinin geçim çilesini dile getirdi.

Onlara kira ve simit fiyatları üzerinden emeklinin durumunu özetlemesini isteyen Özel, “Ben iki emekli öğretmenin evladı olarak emeklinin ne çektiğini bilirim. Emeklilere dedim ki, 'Benimle ses yükseltmeye var mısınız?' O gün yaptığımız çağrı her geçen gün bir adım ileri gitti. Her gün yeni ayaklar eklendi ayaklarımıza. Her gün yeni kulaklar işitti söylediklerimizi. Emekliler burada haklarını arıyorlar, seslerini duyurmaya geldiler. Özgür Özel çıkmış emeklileri kışkırtıyor diyorlar. Sen 26 bin liralık maaşı 10 bin lira yap, 8 çeyrek altını 2 buçuk çeyrek altına indir. Fileyi ve buzdolabını boşalt. Vallahi kışkırtmaya da, yollara dökmeye de varım siz yeter ki hakkınızı alın” diye konuştu.

HAMSİLİ HESAP

Emekli maaşının her gün eridiğini ifade eden Özel, “Biz 2015 yılında Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey 'Emeklilere birer maaş ikramiye' dedi. Veremezsiniz dediler. 7 Haziran çoğunluğu kaybederken, 1 Mayıs seçimlerine giderken biz de vereceğiz dediler. 3 sene kulaklarının üstüne yattılar. Yani 6 ikramiyeyi söz verdikleri halde vermediler. 2018’de seçim gelirken bin lira yatırdılar. Biz 'Bir maaş olacak, yetmez' dedik.

Bizim beğenmediğimiz bin lira, o gün 24 kilo kıyma alıyormuş. Şimdi bayram ikramiyesi 3 bin lira. 3 bin lirayı al git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Sizin 30 gün Ramazan'da sahur ve iftar sofranızdan, gelen bayram sofranızdan 18 kilo kıyma eksilmiş. Yani emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. En düşük emekli maaşınız geçen sene 15 kasa hamsi alıyormuş, bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada, emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş gitmiş” ifadelerini kullandı.





