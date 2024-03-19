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AK Parti'den Özgür Özel'in "darbe" açıklamasına tepki: Akıl tutulması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den Özgür Özel&#039;in &quot;darbe&quot; açıklamasına tepki: Akıl tutulması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Özel katıldığı bir yayında 'Gece telefon çalsın, darbe oluyor desinler ama gençler yapıyor dersinler; ben o darbeye teslim olurum' şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamalarına tepki gösterdi.

"AKILLA BAĞDAŞMAYAN BEYAN..."

Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.

"TAM BİR AKIL TUTULMASI"

CHP Genel Başkanı Sn. Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır… Sn. Özel’in bu beyanatı, CHP’nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn. Özel’in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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