Özgür Özel'in 'darbe' sözlerine tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletten özür dile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki açıklamalara tepki gösterdi.

Erdoğan, partisince Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, "İstiklal Şairi" merhum Mehmet Akif'in mebusluğunu yaptığı Burdur'da bulunmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirtti. Yörük hocalarının ismini verdiği Burdur'a kendilerinin de kalplerini verdiği dile getiren Erdoğan, "Ahde vefanızdan, coşkunuzdan, her zaman yanımızda hissettiğimiz hayır dualarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Isparta'da da çok büyük sevgi seliyle karşılandıklarını anlatan Erdoğan, "Şimdi de 'Meydanda ne kadar kardeşimiz var?' diye sordum. Verdikleri rakam 40 bin. Maşallah, bu ne coşku, bu ne aşk? Aşkınız daim olsun, coşkunuz sandıklara dolsun. Rabb'im aramızdaki muhabbeti daim eylesin." diye konuştu. Erdoğan, Burdur'a ve Burdurlulara şükran borçlarının olduğunu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Burdur'un kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52,6, cumhurbaşkanlığında yüzde 56 oyla destek veren Burdurlulara şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasiye, özgürlüklere, milli iradeye sahip çıktığınız için sizlere hassaten teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir sınav daha var. 31 Mart'ta inşallah yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Seçimlere 10 gün kaldı. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer, yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizin tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazanmak için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları ve gençlerin kapı kapı dolaşacağını, Burdur ile Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyayacaklarını ifade etti.

"GÖNÜL COĞRAFYAMIZA BAKTIĞIMIZDA YÜREKLERİMİZ DAĞLANIYOR"

"On bir ayın sultanı" ramazanın gelmesiyle hanelerin şenlendiğine, sofraların bereketlendiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Önce Burdur, sonra Bucak. Nasıl olsa, şimdilik saleplerle işi idare ediyoruz. Bucak'ı unuttuk mu zannediyorsunuz? Sürekli salebimizi alıyor, bütün misafirlerimize de Bucak'ın salebini ikram ediyoruz. Şu seçimi atlatalım, ondan sonra gerisi kolay. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın manevi havasını doya doya teneffüs ediyoruz. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, çoluk çocuğumuzla birlikte Ramazan-ı Şerif'i huzurla idrak ediyoruz. Bundan dolayı Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır. Gönül coğrafyamıza baktığımızda ise yüreklerimiz dağlanıyor. Gazze'den Suriye, Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz bu ramazanı kan içinde, ateş içinde, maalesef acı içinde geçiriyor. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ediyor."

"TÜRKİYE, İSTİKRAR ADASI OLARAK YÜKSELMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendilerine sıçrama tehlikesinden dolayı Avrupa'nın birçok ülkesinde endişenin hakim olduğunu belirtti.

Yarın ne olacağını, krizin nerede patlak vereceğini kimsenin bilmediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bu çatışmaların ortasında, Türkiye, hamdolsun istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül huzuruyla açıyor. Çiftçimiz tarlasını rahatça sürüyor. Sanayicimiz, tüccarımız, iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor, fabrikalarımızda üretim, okullarımızda eğitim hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor. Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini bizler yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Tabii ki bunları söylerken ülkemizde her şey süt liman demiyoruz."

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

EKONOMİ MESAJLARI

Türkiye hamdolsun istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül zuhuruyla açıyor, çiftçimiz tarlasını rahatça sürüyor, sanayicimiz, tüccarımız iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor. Fabrikalarımızda üretim, okullarımızda eğitim hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor.

Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini bizler yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Tabii ki bunları söylerken ülkemizde her şey süt Liman demiyoruz.

Dünyanın her Ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız var. Zorluklarımız var çözmek için uğraştığımız problemlerimiz var.

Bölgemizde yaşanan çatışmalardan istesek de istemesek de bizler de etkileniyoruz. Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor.

Tüm bunlara ilave olarak biz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı güçlüklerle de mücadele ediyoruz. Daha bir sene önce yaşanan ve 53.000'den fazla insanımızın vefat ettiği depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Ekonomik maliyeti 104 milyar dolar olan depremin ülkemiz ekonomisinde oluşturduğu baskı hala devam ediyor. Her hesabımızı buna göre yapıyoruz. Bu yılın bütçesinde deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ediyoruz.

Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız.

Amacımız, kalıcı refah artışını sağlamak. Bunun için enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak, yine başaracağız.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini, Nisan ayının ilk haftasında hesaplara yatırıyoruz.

Devletimizin imkanları büyüdükçe, geliri arttıkça, omuzlarındaki yük biraz daha azaldıkça ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız.

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez.

Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nereye harcandığı, belgeleriyle, kayıtlarıyla, şeffaf bir şekilde açıklanmak zorundadır.

Burdurlu kardeşlerimin muhalefetin laf olsun torba dolsun kabilinden sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum. Burdur bunları aldanmasın. Burdur bunların Boş vaatlerine kalmasın.

Ben de sizlerle gurur duyuyorum bunların derdinin ne emeklilerimiz ne emekçilerimiz ne de çiftçilerimiz olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bunların tek derdi menfaatlerini korumak. Dolarlarla deste deste yapılan kuleleri izlediniz mi?

Meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok, kayıp. Ankara'da bir daire tutmuşlar vaktini orada geçiriyor. Bay bay kemal demiştim, dediğim çıktı. Kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezeletten kendini kurtaramaz. Bu paralar belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmak zorunda.

Çantalar dolusu para kimden alındı? CHP'nin DEM'den transfer ettiği aday çıkıyor İstanbul'un bir ilçesi için akla ziyan sözler ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DARBE' SÖZLERİ

Özgür efendi akılla mantıkla bağdaşmayacak darbe açıklaması yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Devrik başkanları darbecilerin tanlarının arasından kaçmıştı. Özgür efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa beklenen tavır budur. Sadece şu olaylar bile farkımızı ortaya koymaya kafidir.

Biz sadece işimize odaklanıyoruz. Hizmet siyasetimizi devam ettirmenin yollarını arıyoruz.

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